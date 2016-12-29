Известен график работы отделений рязанского «КВЦ» в праздничные дни

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города сообщает, что МП «КВЦ» будет производить прием платежей 4 и 5 января 2017 года по следующим адресам:

- ул. Станкозаводская, д. 27, с 9.00 до 17.40, без перерыва на обед;

- ул. Фирсова, д. 19, с 9.00 до 17.40, обед с 14.00 до 15.00;

- ул. Костычева, д. 14, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00;

- ул. Дзержинского, д. 24/26, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00;

- ул. Новоселов, д. 17, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00.

Источник: сайт администрации Рязани