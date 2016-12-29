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Главная страница / Новости Рязани и области
29.12.2016
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Спорт
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Владимир Васильев стал лучшим шахматистом Рязани

В Рязани подведены итоги смотра-конкурса на звание лучшего спортсмена-шахматиста 2016 года, сообщает об этом сайт администрации города. Конкурсантами стали ведущие шахматисты по итогам участия в городских Чемпионатах по классическим шахматам, рапиду, блицу, а также Чемпионата Рязанской области (высшая лига).

Владимир Васильев стал победителем первенства города среди мужчин и женщин по классическим шахматам, Чемпионата Рязани по блиц-шахматам, финала по быстрым шахматам и «бронзовым» призером Чемпионата Рязанской области.

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