В Рязанской области мигранты использовали поддельные документы
Сотрудники регионального УМВД и областного Управления ФСБ в Рязани и Рыбном изъяли у 6 иностранных граждан поддельных миграционные карты и патенты на работу.
Во время рейдов по контролю за соблюдением миграционного законодательства сотрудники правоохранительных органов в Рязани выяснили, что 29-летний гражданин Республики Узбекистан использует миграционную карту с признаками подделки. В Рыбном 4 гражданина Республики Таджикистан использовали поддельные патенты на работу. Также в городе Рыбное миграционную карту с признаками подделки изъяли у 39-летнего гражданина Республики Узбекистан.
Изъятые миграционные документы направлены на исследование.
Сотрудники полиции и специалисты регионального УФСБ выясняют происхождение документов сомнительного качества.
В злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.327 УК РФ.
29 декабря 2016