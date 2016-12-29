В Рязанской области мигранты использовали поддельные документы

Сотрудники регионального УМВД и областного Управления ФСБ в Рязани и Рыбном изъяли у 6 иностранных граждан поддельных миграционные карты и патенты на работу.

Во время рейдов по контролю за соблюдением миграционного законодательства сотрудники правоохранительных органов в Рязани выяснили, что 29-летний гражданин Республики Узбекистан использует миграционную карту с признаками подделки. В Рыбном 4 гражданина Республики Таджикистан использовали поддельные патенты на работу. Также в городе Рыбное миграционную карту с признаками подделки изъяли у 39-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Изъятые миграционные документы направлены на исследование.

Сотрудники полиции и специалисты регионального УФСБ выясняют происхождение документов сомнительного качества.

В злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.327 УК РФ.