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Главная страница / Новости Рязани и области
29.12.2016
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Спорт
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Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» закрепилась в зоне турнира плей-офф чемпионата России и продолжит борьбу за медали

В предпоследний игровой день 2016 года чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги «Торс» нанес поражение динамовцам Санкт-Петербурга (2:1), «Ижсталь» победила «Динамо» из Балашихи (3:1), «Зауралье» проиграло «Сарыарке» – 0:3. «Рязань» закрепилась на четырнадцатом месте в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая шедшему на тринадцатом месте «Динамо» из Санкт-Петербурга. Рязанцы могли лишиться одной позиции, если бы вчера, 28 декабря, тюменский «Рубин» дома победил торпедовцев из Усть-Каменогорска в основное время, но «Торпедо» одержало победу (3:1), и наша дружина осталась на четырнадцатом месте. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Словом, У ХК «Рязань» есть реальные шансы продолжить борьбу за награды чемпионата.

Ближайший матч наша дружина проведет дома – 8 января во Дворце спорта «Олимпийский» она встретится с клубом «ТХК» из Твери, одним из лидеров соревнований.

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