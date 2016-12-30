В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой определились первые лидеры

Все матчи чемпионата проводятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Во втором туре команды сыграли так: «ВДВ» – «Авангард» (Хирино) – 0:5, «Рыбное» – «Ижевское» (Спасский район) – 13:1, «Десантное училище» – «ВДВ» – 16:2, «Империя» – «Поляны» (Рязанский район) – 7:0, «Авангард» – «Сокол» – 14:0. Определились первые лидеры – по две победы в турнире одержали «Империя», «Рыбное», «Десантное училище» и «Авангард».

Третий тур стартует 14 января 2017 года – на тренировочной арене «Олимпийского» встретятся «Сокол» и «ВДВ», на следующий день на главном поле состоятся поединки «Ижевское» – «Авангард» (начало – в 12.15), «Империя» – «Десантное училище» (14.00) и «Поляны» – «Рыбное» (15.45).