В Рязанской области стартовал турнир на первенство Народной футбольной лиги

В России НФЛ создана по примеру Ночной хоккейной лиги. В это поистине народное спортивное движение включилась и Рязанщина – стартовал первый турнир для тех, кому за 45 лет, борьбу начали «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Мечта», «Энергетик» и «Ока».

Победительницей первого этапа стала «Ново-Рязанская ТЭЦ». В ее составе выступали вратарь Игорь Ким, полевые игроки Юрий Михайлов, Сергей Егорцев, Олег и Вадим Забневы, Дмитрий Рагузин, Станислав Зайцев, Олег Кондрашов и Алексей Бушев. Второй финишировала «Ока», третьим стал «Энергетик», четвертое место – у «Мечты».

В конце января 2017 года состоится второй этап областных соревнований рязанской Народной футбольной лиги. Его планируется провести в Шилове. Команда-победительница примет участие во всероссийском турнире НФЛ, который состоится в Москве летом 2017 года.