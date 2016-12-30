Победами «Политеха» и «Сокола» завершились кубковые турниры Рязанской области по мини-футболу среди девушек

В самой престижной – старшей возрастной группе – лучшую игру продемонстрировал «Политех», который тренирует опытный наставник Владимир Спиридонов. К «золотому» успеху дружины причастен доктор технических наук, профессор Игорь Мурог – ректор Рязанского института Московского государственного машиностроительного университета: в этом вузе большое внимание уделяется спорту вообще, а футболу в частности.

Второй стала команда детско-юношеской спортивной школы «Орион», третье место поделили «Атлет» из Шацка и «Александр Невский». Лучшими игроками признаны Елена Зубкова из «Политеха» и Юлия Буданцева («Александр Невский»). Кубок области в среднем возрасте выиграла команда ДЮСШ «Сокол». «Серебро» досталось девушкам из Плахина Захаровского района, «бронзу» поделили «Атлет» и «Чучково». Лучшей футболисткой названа Мария Пилипенко из «Сокола». «Сокол» добыл кубок и в младшей возрастной группе. В финальном матче ему проиграл «Союз» из Аладьина Чучковского района. Третьими финишировали «Атлет» и чучковская «Аврора».