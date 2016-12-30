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29.12.2016
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Общество
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Школа-интернат в Рязанской области получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ В.В. Путина

Президент РФ В.В. Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда для ряда образовательных организаций, в числе которых школа-интернат в Рязанской области.

Распоряжением главы государства минобрнауки России в 2016 году из резервного фонда Президента РФ выделено около 15 млн. рублей на реконструкцию спального корпуса школы-интерната в г. Михайлове Рязанской области.

В Михайловской школе-интернате обучаются и проживают более 100 школьников, в основном это дети из малообеспеченных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. «Мы должны создать для этих детей максимально комфортные условия для обучения и проживания. Я очень рад, что наши обращения приняты во внимание. Со своей стороны регион сделает все возможное, чтобы обеспечить быстрое и эффективное освоение выделенных средств», – сказал губернатор Олег Ковалев.

За счет проведения реконструкции с пристройкой дополнительных помещений будут увеличены площади учебных классов, что позволит вести образовательный процесс в соответствии с современными федеральными государственными образовательными стандартами.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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