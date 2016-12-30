На новогодних каникулах рязанцы смогут увидеть новые поступления художественного музея
Экспозиционную деятельность 2016 года областной музей имени И.П. Пожалостина завершил выставкой новых поступлений «Следуя традициям». Это вторая часть выставки приобретений музея. Вслед за выставкой живописи и скульптуры, открывшейся 24 ноября, начала работу выставка рисунка и печатной графики.
В течение 2011-2016 годов музейная коллекция обогатилась почти шестьюстами произведениями. На выставке представлено 100 работ – это произведения графики, выполненные карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, темперой. Среди массы поступивших работ особое место занимают те, что были созданы классиками русского искусства в первой трети XX века. Фонд рисунка пополнили семь карандашных набросков Филиппа Малявина 1910-х годов.
Автолитографии Павла Кузнецова отправляют посетителей музея в жаркие Бухару и Самарканд. Это изображение продавцов дынь, важных верблюдов, загадочных девушек Туркестана.
В экспозиции представлены работы и рязанских авторов. Можно увидеть портреты Евгения Биценко, пейзажи, портреты и натюрморты Альберта Мотина. Его сестра подарила музею 34 работы художника. В 2017 году запланирована персональная выставка к 80-летию Мотина.
Выставка будет работать до марта. Рязанцы могут ознакомиться с ними уже на новогодних каникулах. Начиная с 3 января музей будет работать согласно штатному расписанию.
30 декабря 2016