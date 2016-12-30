Областная общественно-политическая газета
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30.12.2016
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Власть
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Губернатор Олег Ковалев поздравил жителей Рязанской области с Новым годом

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области!

2016 год стал важным этапом в развитии России и Рязанской области. Он, как бы испытывал нас на прочность, но в результате мы стали сильнее, сплоченнее, сумели сохранить все то, чего достигли, и создать условия для движения вперед.

Нам удалось добиться неплохих результатов в экономике. Продолжилась реализация крупных инвестпроектов на рязанских предприятиях таких отраслей, как приборо- и автомобилестроение, производство стройматериалов и медикаментов. Господдержку получил ряд крупных и малых предприятий. Рязанская «оборонка» обеспечена госзаказом на 100%, и уверенно осваивает новые виды продукции не только военного, но и гражданского назначения.

В 2016 году нам удалось сохранить положительную динамику по ряду ключевых направлений в аграрном секторе. В сфере АПК важнейшим событием уходящего года стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством региона, крупнейшей азиатской агропромышленной компанией «Чароен Покфанд Групп» и Российским Фондом прямых инвестиций. Соглашением предусмотрено создание в Рязанской области крупного молочного производственного комплекса.

В 2016 году реализован ряд проектов в социальной сфере. Построены новый корпус больницы им. Семашко в Рязани, ФАП в с. Азеево Ермишинского района, ФОК в Спасске, крупный культурный Центр в Касимове, Дворец культуры в Ухолове, современные школы в Ряжске и Кадоме. Введен в эксплуатацию один из самых сложных участков федеральной автотрассы М-5 – транспортный объезд с. Кирицы.

Несмотря на экономические сложности, мы нашли возможность реализовать намеченное и заложить основу для движения вперед. Уверен, что совместными усилиями и плодотворным трудом мы добьемся всех поставленных целей.

Дорогие рязанцы! Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам и вашим семьям мира, добра, благополучия и успехов! Крепкого всем здоровья и счастья!»

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