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30.12.2016
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Власть
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Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил рязанцев с Новым годом и Рождеством Христовым

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы, дорогие друзья!

Наступают самые долгожданные и с детства любимые праздники – Новый год и Рождество Христово.

Мы всегда с радостью и нетерпением ждем их, связываем с ними самые сокровенные надежды и мечты, подводим итоги уходящему году и строим планы на будущее.

За этот год нам удалось сделать немало. Мы открывали группы в детских садах, создавали новые скверы, строили дома, благоустраивали дворовые территории и улицы, ремонтировали дороги. В этой работе не было мелочей. Мы стремились делать все с максимальным вниманием и заботой о любимой Рязани.

Наш город преображается, становится лучше. Все происходящие в нем перемены – это итог нашей общей с вами работы. Я искренне благодарю всех горожан за инициативу и неравнодушное отношение к родному городу.

Дорогие рязанцы! От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и оптимизма! Пусть каждому из вас сопутствует удача и успех во всех делах, а наш общий дом – любимая Рязань – становится еще краше, современнее и комфортнее!

С Новым годом! С Новым счастьем!»

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