В новогодние каникулы Рязанская областная филармония пригласит горожан и гостей города в музыкальное путешествие

Портал Вездекультура сообщает, что новогодний концертный марафон в филармонии откроет Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Концерт коллектива состоится 3 и 4 января в 17.00 в концертном зале филармонии. «Новогодний коктейль» — это любимые мелодии и музыкальные сюрпризы, арии из опер и оперетт в исполнении лауреатов международных конкурсов Натальи Нелюбиной (сопрано) и Владислава Косарёва (баритон).

5 января в 13.00 филармония приглашает в гости самых юных зрителей — новогодним подарком для них станет история о Снегурочке. Образы знаменитой сказки оживят для рязанцев артисты Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова, воспитанники детской хоровой студии.

В этот же день в 17.00 на сцене зала камерной музыки выступит вокальная группа «ПЯТЕRО». Слушателей гости порадуют произведениями классического репертуара, шедеврами джаза, современными хитами. Подарком влюблённым станут баллады о любви, а зажигательные мелодии обязательно растопят лед в душах самых непримиримых скептиков.

Финальным аккордом новогоднего концертного марафона станет выступление джазового тромбон-шоу Максима Пиганова. Коллектив выступит на сцене филармонии 7 января в 17.00. В Рязань музыканты привезут зажигательную программу. Специальной гостьей вечера станет ведущая джазовая певица Москвы, солистка оркестра им. Лундстрема Елена Цой.