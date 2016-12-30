Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Двадцать восьмая полоса
Мы и мир
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Два народа. Как они живут рядом?

Корреспондент «РВ» делится с читателями увиденным в Израиле
Автор фото: Вероника Шелякина | Два народа. Как они живут рядом?
Фото автора.

В декабре мне посчастливилось провести две недели в Израиле. Зимой там гораздо меньше туристов и не так жарко. Хотя в разных уголках страны удивляло многообразие погодных условий: где-то лил дождь и дул холодный ветер, а где-то, наоборот, палило солнце.

Но в целом температура воздуха была примерно такой, какая бывает в средней полосе России в конце августа – начале сентября. За время поездки мне удалось посетить несколько городов Израиля. Среди них Вифлеем, Лод, Назарет, Иерихон, Капернаум, Хеврон и, конечно же, священный Иерусалим. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников. Город считается святым сразу для трех религий: христианства, ислама и иудаизма. Здесь мирно соседствуют церкви, мечети, синагоги. Именно в Иерусалиме я решила остановиться, чтобы прочувствовать его атмосферу и воочию увидеть, как уживаются на одной территории евреи и палестинцы.

Вообще Израиль – очень гостеприимная страна, несмотря на то, что на каждом шагу можно встретить полицейских в бронежилетах и с автоматами. Страна постоянно находится на военном положении из-за конфликта с соседними арабскими государствами. Полиция мгновенно реагирует на беспорядки в городе и реагирует, если видится угроза безопасности окружающим. Поэтому туристы чувствуют себя комфортно, хотя бывает всякое, но это случается крайне редко.

***

Палестинцы – народ шумный, любит поторговаться. Однажды я шла по Старому городу – исторической части Иерусалима. Там очень узкие улочки и с обеих сторон – бесконечные торговые ряды. По дороге в Храм Гроба Господня я заблудилась и буквально на секунду остановилась, чтобы осмотреться вокруг. Ко мне тут же подбежал молодой араб: «Храм Гроба Господня ищете?» Я кивнула головой. Мужчина схватил меня под руку со словами: «А я местный экскурсовод! Пойдемте, мадам, я вас провожу». Наивно согласилась. Буквально через три минуты мы оказались на месте. Говорю «спасибо» провожатому и собираюсь уходить. Но он делает соответствующий жест пальцами с намеком на чаевые. Достаю из кошелька несколько монет. «Нет, мадам! 50 шекелей!» – возмущается «экскурсовод». «Сколько? Такси дешевле стоит!» – возразила я. «Хорошо. Тогда 20 шекелей» – буквально норовит заглянуть в мой кошелек провожатый. Настойчиво говорю «нет», кидаю ему в руку пару монет и быстро убегаю. Слава Богу, отвязалась.

С экскурсионной группой мы как-то проезжали по Иудейской пустыне мимо поселения бедуинов. Дороги узкие, повороты на высоких склонах крутые. Смотришь из окна автобуса, и дух захватывает. Бедуины живут здесь за счет туристов, пытаясь впихнуть им за деньги всякую ерунду. По-русски кое-что понимают. Больше всего любят повторять фразу: «Ой, мама, я боюсь!». Когда автобус остановился недалеко от монастыря, бедуины подбежали к нашей группе, размахивая десятками разноцветных платков и уговаривая купить за три доллара пять штук.

***

Еврейская территория в Израиле заметно отличается от арабских районов, улицы которых замусорены, из-за близости сточных канав разносится неприятный запах. Обитатели еврейских территорий, наоборот, очень вежливые, опрятные, следят за чистотой улиц, продают более качественные товары в магазинах и соблюдают этику общения с покупателями. Еженедельно празднуют шаббат, который наступает в пятницу вечером и продолжается до захода солнца в субботу. Жизнь в городе тогда замирает. Общественный транспорт в это время не ходит, магазины не работают, все учреждения закрыты. Еврейские семьи собираются дома за праздничным столом.

***

В Израиле большое изобилие фруктов. Но только они пока­зались мне невкусными. На лот­ках клубника размером до 10 сантиметров выглядит красиво, аппетитно, но совершенно не­вкусная. Вот так и вспомнишь нашу пословицу: в гостях хорошо, а дома клубника вкуснее.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
Предновогодние свидания
Иван Назаров
Отображение красоты
Лада Петрова
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