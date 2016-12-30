Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Двадцать восьмая полоса
Мы и мир
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Отображение красоты

25 января в Москве откроется фотовыставка Русского географического общества, на которой будут представлены работы победителей и финалистов II Всероссийского фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Выставочные стенды установят на известных столичных бульварах прямо под открытым небом. Посетители выставки смогут познакомиться с работами всех 12 номинаций фотоконкурса.

На Арбате появятся фотографии финалистов номинаций «Самая красивая страна. Пейзаж», «Народы России», «Животные», «Юный фотограф».

На Чистопрудном бульваре разместятся работы номинаций «Заповедная Россия», «Макромир», «Черно-белая природа».

На Гоголевском бульваре можно будет увидеть снимки из серии «Птицы», «Мир в наших руках», «Индустриальный пейзаж».

А на Никитском бульваре – полюбоваться лучшими фотографиями рубрик «Ускользающее наследие» и «Подводный мир».

Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, а с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. В этом году на конкурс поступило около

110 000 снимков от 23 тысяч российских фотографов, а также фотолюбителей из других стран.

В состав жюри фотоконкурса в 2016 году вошли президент Русского географического общества Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер и режиссер Олег Табаков, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, режиссер Тимур Бекмамбетов, скульптор, художник, член Союза художников России Даши Намдаков и другие известные фотографы и деятели культуры.

Выставка продлится до 25 ф­евраля.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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