Увлекательный мир

Детские библиотеки помогают ребятам развиваться с книгой в руках

Вы знаете, что такое ЦСДБ? А рязанские журналисты знают. Потому что очень часто получают отсюда информацию о событиях ярких и интересных. Но не будем держать в тайне, что означает эта аббревиатура. Это централизованная система детских библиотек. Она была учреждена в 1976 году. ЦСДБ включает в себя 10 расположенных по всему городу филиалов, каждый из которых проводит большую работу с детьми, имеет свое название и направление деятельности. Рассказать обо всех библиотеках ЦСДБ не получится, но мы познакомим читателей с деятельностью трех.

Для будущих театралов

Филиал № 1 «Родник»

С 10 утра в филиале № 1 идет репетиция кукольного спектакля «Морозко». Библиотекари, спрятавшись за ширмой и надев на обе руки куклы, репетируют роли, заведующая Наталья Анатольевна Касперович отвечает за фонограмму. Скоро придут третьеклассники из школы № 19 (25). Все сотрудницы волнуются, но больше не оттого что им нужно будет развеселить и устроить предновогодний праздник для тридцати детишек (это для них дело привычное), а оттого что сегодня откроется новый театральный кружок, идея создания которого принадлежит сотруднице Альбине Александровне Потаповой. Она сама в детстве занималась сценическим искусством, до сих пор любит театр. Но, задумываясь об организации кружка, Альбина Александровна прежде всего отталкивалась от интересов детей, а не от собственных увлечений. Однажды дети в разговоре сказали ей, что хотели бы самостоятельно делать кукольные постановки.

И когда школьники с интересом посмотрели сказку «Морозко», ф поняли, что не прогадали. Ребята с радостью сами согласились встать за ширму и, управляя куклами, поздравили библиотекарей, педагогов и одноклассников с Новым годом от имени Деда Мороза, Настеньки, Марфушеньки, Деда и Бабки. Очень важно, что ребята не побоялись выступить в роли актеров, так как в кружке, который начнет работать с нового года, им придется самим выступать перед зрителями, делать кукол, а может даже и режиссировать спектакль. Но, судя по стихам и сказкам собственного сочинения, которые ребята прочитали на предновогоднем празднике, написать сценарий для них не составит труда.

– В нашей библиотеке главное правило системы – создавать вечный праздник для ребят. Потому что информацию детям нужно подавать интересно и увлекательно, иначе им станет скучно и они не будут ходить в библиотеку, – говорит директор филиала № 1 Наталья

Анатольевна Касперович.

Театральный кружок, на котором Альбина Александровна планирует знакомить детишек с произведениями художественной литературы, жизнью театра, актерами, дополнит радугу кружков, которые уже украшают досуг юных читателей: это краеведческий кружок «Радуга» и православный семейный кружок «Добрый мир». Библио­тека имеет специализацию – духовно-нравственное воспитание и владеет богатым фондом религиозной литературы. На абонементе много книг и художественной, и познавательной литературы, много детских и подростковых газет и журналов. Ежегодно библиотека обслуживает более 2400 пользователей

Для юных художников и дизайнеров

Филиал № 10 «Ладушка»

Главный библиотекарь филиала № 10 Ирина Михайловна Доброневская очень любит заниматься творчеством и общаться с детьми, поэтому когда проходил конкурс творческих проектов в сфере культуры, она решила написать проект досугового центра «Разноцветные ладошки», который бы работал на базе библиотеки. Жюри идея понравилась, и на ее реализаию был выдан грант.

Теперь каждое воскресенье около 30 детишек приходят в библиотеку в досуговый центр. «Разноцветные ладошки» состоят из двух кружков: «Чародейки» и «Волшебной кисточки». На первом – ребятишки мастерят поделки, на втором – рисуют. Каждое занятие Ирины Михайловны посвящено определенной теме. Помимо обучения прикладному искусству, она рассказывает ребятам много интересного. На прошлом занятии ее ученики узнали, что совсем недавно отмечался юбилей Н.М. Карамзина. К этой знаменательной дате они прочли и проиллюстрировали сказку писателя «Дремучий лес» и сделали ежиков, потому что именно благодаря Н.М. Карамзину буква «е» стала активно употребляться в русской речи.

Сегодняшний урок в «Разно­цветных ладошках» посвящен символам 2017 года: огненному Петуху и… крадущемуся Лису. Мало кто знает, что у древних славян тоже был календарь, который давал году обозначение в виде животного. Вначале занятия Ирина Михайловна предлагает детям инсценировать народную сказку «Заюшкина избушка», где есть и хитрая лиса, и бесстрашный петух.

– Я уже второй год вожу дочку на кружки к Ирине Михайловне. В «Разноцветных ладошках» прекрасная дружеская атмосфера, дети всегда учатся чему-то новому, общаются с другими детьми и развиваются. Немаловажно, что кружок проходит в библиотеке: после каждого занятия мы с дочкой заходим на абонемент и выбираем книги для чтения на неделю. Так ненавязчиво я приучаю ребенка к чтению, – говорит Светлана Еремеева.

Для самых внимательных читателей

Филиал № 3 «Берегиня»

Прежде чем прийти на кружок «Читай-ка» в филиал № 3, третьеклассники из школы № 62 должны познакомиться с художественным произведением. Но руководитель кружка Елена Николаевна Тимошина хочет не просто воспитать в детях любовь к книгам, но и способность к внимательному, вдумчивому чтению. Именно поэтому она устраивает сложные викторины по литературным произведениям. На этот раз ребята отвечали на каверзные вопросы по сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого: «Кто первый нашел полено? Какие мысли были у Буратино в начале сказки? Какое звание было у Карабаса Барабаса?». Ребята смогли дать ответы на все вопросы и доказали, что очень внимательно читали сказку.

На викторине Елена Николаевна делит ребят на несколько команд, чтобы научить их работать сообща. На этот раз ребята должны были не просто рассказать о произведении, но и вжиться в роли главных героев. В читальном зале оказалось сразу несколько Буратино, девочек с голубыми волосами, Артемонов и других сказочных персонажей. После такого театрального представления и викторины дети надолго запомнят сказку Алексея Толстого.

Помимо кружка, в библиотеке, как и в других филиалах, ведется активная работа со школьниками: проводятся открытые уроки и лекции, тематические игры и встречи. Основная направленность работы филиала № 3 – краеведение. Библиотека владеет большим количеством литературы по этому профилю, для учащихся 6 классов проводится кружок «Юный краевед», для всех читателей работает выставка фотографий конца XIX – начала XX века «Тихие улочки старой Рязани», открыт музей.

В 2004 году в библиотеке запустили акцию о сборе материала для краеведческого мини-музея «Рязанская горница» и смогли собрать около 100 экспонатов, которые рассказывают об истории Рязани и народных промыслах. Самые старые предметы в музее: пест (ступа) и пила, которым уже более 100 лет.

– Занимаясь с маленькими детьми на кружках, мы дарим детям второй дом – библиотеку. Вырастая, они все равно заходят к нам как к старым добрым друзьям, берут на дом книги, рассказывают о себе, спрашивают, как наши дела. Недавно девочки из соседней школы приходили к нам в читальный зал рисовать стенгазету. Дети знают, что двери библиотеки для них всегда открыты, – рассказывает директор библиотеки Таисия Петровна Зикеева.

P.S. В следующем году филиалы библиотеки опять ждут своих юных читателей. С расписанием кружков и событий ЦСДБ вы можете ознакомиться на сайте www.csdb62.ru.