Дикий тур по Мещере

В новогодние праздники рязанцы могут почувствовать себя героями Джека Лондона

Рязанцы осваивают новый вид туризма и активного отдыха – катание на собачьих упряжках и скиджоринг – это когда собаки тянут лыжника, и он дает им команды управления. Корреспондент «РВ ТВ» прокатился по зимнему лесу на санях и понял, что этот вид транспорта идеально подходит для передвижения по национальному парку «Мещерский».

Юрий Нырков выходит из дома со своим питомцем и направляется к вольеру. Метров за сто мы слышим, как нарастает собачий визг, и вскоре он становится просто оглушительным.

Хаски почуяли своего четвероного собрата и хозяина, но визжат они не только от радости. Каждая из пяти собак сгорает от нетерпения – они знают, что сейчас встанут в упряжку и понесутся по укатанным лесным дорожкам, вращая ушами, как локаторами, а каюр – тот, кто стоит за санями, – будет кричать им «хоп-хоп», «хай», «ву»…

– Все хаски – собаки гиперактивные, им нужно быть в движении, выполнять работу, без этого они не могут. Если вы купили такую собаку, то наверняка станете спортсменом, – Юрий готовит снаряжение и выводит из вольера Айрошу – самую мощную собаку. Поясняет, что крупные и сильные ставятся в корне упряжки, а самые умные и знающие дорогу – впереди.

– Мы вчера смотрели фильм о французском путешественнике, который проехал на собачьей упряжке от Байкала до Москвы. В день тренированные хаски могут преодолевать до 100 километров, правда, упряжка должна быть не из пяти-шести собак, как у нас, а из десяти-двенадцати, – подключается к разговору жена Юрия – Марина.

Собаки тем временем изнемогают от ожидания лесного ралли. Взрывают носом снег, торопят хозяев. Вот-вот нарты отчалят, медлить больше нельзя. Запрыгиваю в сани, прижимая к груди видеокамеру. «Хоп-хоп!» – слышится сзади крик каюра, и мы срываемся с места. На секунду вожак упряжки застывает на повороте. «Хо! Хо!» – подает команду Юрий, что означает «налево», и снежная пыль из-под быстрых лап снова летит в объектив. Смыкаются и размыкаются кроны сосен, древесные стволы сливаются в сплошную стену. Пять хвостов ходят ходуном у меня перед глазами. Полет нормальный!

Ощущения – что-то среднее между каруселями и ездой на быстроходном катере. Только вместо морского воздуха в нос ударяет запах сосны и собачьей шерсти. Довольно уютное сочетание!

– Ну спасибо! – благодарю Юрия и Марину, слегка покачиваясь на ногах и стараясь зафиксироваться. К счастью, штатив рядом, прикрепляюсь к нему вместе с камерой, а мое место в нартах занимает турист из Москвы. «Хай!», «Хоп-хоп!».

Марина и Юрий познакомились в Карелии, она работала педагогом дополнительного образования, он – инструктором по туризму, организовывал детские и взрослые многодневные походы с собаками, занимался ездовым спортом, ярко проявляя себя в гонках на упряжках. Оба были влюблены в туризм, и семейную жизнь задумали начинать в Мещере. Местный национальный парк возможности для развития туризма предлагал необъятные.

– Не так просто в жизни найти дело, которое тебе нравится. Мы попробовали и поняли, что это наше призвание, – рассказывает Марина.

В лесу глухая тишина, падает редкий снежок, собаки на повороте еще не появились.

– Ходили по Пре на байдарках целыми группами, но пришла зима, река замерзла, и встал вопрос, что делать дальше. Я сказала: «Юра, если мы собираемся здесь жить и заниматься тем, чем нравится, надо принимать решение – брать собаку и действовать по обстоятельствам».

Опыт общения с хасками у Юрия был, взяли сначала одного щенка, потом другого, чтобы первому не скучно было.

– Знаете, есть такая шутка, очень нам близкая: «Какое самое хорошее животное на букву «о»? Одна сибирская хаски! А на букву «д»? Две сибирские хаски! А на букву «ы»?Ыще одна сибирская хаски!»

Из букв этого счастливого алфавита можно составить немало слов, описывающих семейное дело Нырковых. Они мечтают о том, чтобы сюда приезжали на экскурсии дети, общались с собаками и катались по лесу.

Зычный голос каюра оглашает лесную поляну, и с нарт поднимается московский турист. На лице – довольная улыбка.

– Командами, я думаю, овладеть легко, – размышляет Петр Ариничев, – вопрос в том, насколько будет послушна собака. С ней надо заниматься, тогда будет результат. Мои московские знакомые приезжают сюда часто на собаках покататься, а я впервые познакомился с Юрием на соревнованиях по скиджорингу. Для меня было открытием то, как много людей занимаются этим видом спорта.

Как это выглядит на практике, охотно демонстрируют Юрий и Марина. Лыжники пристегивают себя к собакам, часть шлеи представляет собой амортизатор, страхующий от сильных рывков.

– Главное – делать все очень быстро, – комментирует Юрий. – Вы видите, что собаки очень нетерпеливы, могут рвануть в любой момент, и надо практически на ходу впрыгивать в лыжи. Я порой вторую лыжу застегиваю уже на ходу.

Несмотря на этот экстрим, желающих обучиться скиджорингу с каждым годом становится все больше. Вот подъезжает турист из Рязани, открывает дверцу машины и оттуда выпрыгивает хаски.

– У меня сегодня выходной, приехал сюда покататься на лыжах с собакой. Говорят, здесь этому быстро учат, но сегодня быстрых результатов я не жду, хорошо бы понять саму технику и приноровиться к упряжке, – говорит Максим Горбачев.

Действительно, собаку и лыжника можно обучить с нуля, и этим как раз пытаются заниматься Нырковы.

– Начальная подготовка у лыжника может быть ниже средней. Некоторые со школы не катались и ничего, прекрасно проходят маршрут. Объяснение простое – собака инстинктивно бежит за предыдущей. И если я со своей обу­ченной собакой буду возглавлять колонну, то другие не потянут в сторону, а последуют за ней.

Как это происходит, мы увидели через десять минут. Небольшой инструктаж для Максима, подгонка снаряжения, и два счастливых лыжника, ведомые хасками, уносятся прочь по заснеженной глади пруда.

– Очень много запросов на семейный туризм, – говорит Марина. – Как раз на днях отправляемся с любителями зимних путешествий в трехдневный поход. Все условия экстремального отдыха соблюдены – ночевка в палатке (отапливаемой), передвижение на собачьей упряжке, животные находятся неразлучно с человеком. Будем развивать и детский туризм. Такие дружелюбные и общительные собаки, как хаски, на ребенка влияют только положительно. Я наблюдаю за своим малышом: первые сложные слова, которые он произнес, были клички наших питомцев.

Они могут катать туристов на лыжах, самокатах, санях и велосипедах. С ними можно заниматься спортивной ходьбой и бегать кроссы. И никогда не услышишь от них ни жалоб, ни вздохов. Так уж устроены эти обворожительные создания с серо-голубыми глазами и острыми ушками. Счастье для них – напрягать все свои силы и мчаться вперед, покоряя километры пространства.