Дикий тур по Мещере

Областная общественно-политическая газета
00:08 МСК
Пятница
30 декабря 2016 года
№245 (5286)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов: «Важно с детского возраста воспитывать правильное отношение к символам государства, региона, муниципалитета»Школы и больницы Рязанской области получили 13 новых автомашинРязанская муниципальная автоколонна № 1310 получила десять новых автобусовШкола-интернат в Рязанской области получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ В.В. ПутинаВ Рязанской области мигранты использовали поддельные документыВ военном комиссариате Рязанской области подвели итоги работы за 2016 годГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» закрепилась в зоне турнира плей-офф чемпионата России и продолжит борьбу за медали В праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричекВ чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой определились первые лидеры В Рязани ищут очевидцев ДТП В Рязанской области стартовал турнир на первенство Народной футбольной лиги Владимир Васильев стал лучшим шахматистом РязаниЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 83 ДТПИзвестен график работы отделений рязанского «КВЦ» в праздничные дниЗа сутки в Рязанской области зарегистрировали 16 преступлений и происшествий В Рязани укравшего букет цветов и деньги молодого человека задержали через часНа новогодних каникулах рязанцы смогут увидеть новые поступления художественного музеяВ Рязани сиротам вручили ключи от новых квартир За ночь с улиц Рязани вывезли 2 362 кубометра снега 5 пожарных автомобилей тушили возгорание в жилом доме в Рязанской областиПобедами «Политеха» и «Сокола» завершились кубковые турниры Рязанской области по мини-футболу среди девушек Полицейские пресекли незаконную торговлю пиротехникой на двух улицах в РязаниЛучшие представители различных отраслей экономики и социальной сферы региона получили премии Губернатора Рязанской областиВ Рязани определили оператора платных парковок В ДТП в Рязанской области погибли двое взрослых жителей Саратовской области и грудной ребенок
Главная страница / Новости Рязани и области
30.12.2016
Просмотров: 27
№245 (5286) |
Двадцать пятая полоса
РВ ТВ
Версия для печати

Дикий тур по Мещере

В новогодние праздники рязанцы могут почувствовать себя героями Джека Лондона
Автор фото: Димитрий Соколов | Дикий тур по Мещере
Фото автора.

Рязанцы осваивают новый вид туризма и активного отдыха – катание на собачьих упряжках и скиджоринг – это когда собаки тянут лыжника, и он дает им команды управления. Корреспондент «РВ ТВ» прокатился по зимнему лесу на санях и понял, что этот вид транспорта идеально подходит для передвижения по национальному парку «Мещерский».

Юрий Нырков выходит из дома со своим питомцем и направляется к вольеру. Метров за сто мы слышим, как нарастает собачий визг, и вскоре он становится просто оглушительным.

Хаски почуяли своего четвероного собрата и хозяина, но визжат они не только от радости. Каждая из пяти собак сгорает от нетерпения – они знают, что сейчас встанут в упряжку и понесутся по укатанным лесным дорожкам, вращая ушами, как локаторами, а каюр – тот, кто стоит за санями, – будет кричать им «хоп-хоп», «хай», «ву»…

– Все хаски – собаки гиперактивные, им нужно быть в движении, выполнять работу, без этого они не могут. Если вы купили такую собаку, то наверняка станете спортсменом, – Юрий готовит снаряжение и выводит из вольера Айрошу – самую мощную собаку. Поясняет, что крупные и сильные ставятся в корне упряжки, а самые умные и знающие дорогу – впереди.

– Мы вчера смотрели фильм о французском путешественнике, который проехал на собачьей упряжке от Байкала до Москвы. В день тренированные хаски могут преодолевать до 100 километров, правда, упряжка должна быть не из пяти-шести собак, как у нас, а из десяти-двенадцати, – подключается к разговору жена Юрия – Марина.

Собаки тем временем изнемогают от ожидания лесного ралли. Взрывают носом снег, торопят хозяев. Вот-вот нарты отчалят, медлить больше нельзя. Запрыгиваю в сани, прижимая к груди видеокамеру. «Хоп-хоп!» – слышится сзади крик каюра, и мы срываемся с места. На секунду вожак упряжки застывает на повороте. «Хо! Хо!» – подает команду Юрий, что означает «налево», и снежная пыль из-под быстрых лап снова летит в объектив. Смыкаются и размыкаются кроны сосен, древесные стволы сливаются в сплошную стену. Пять хвостов ходят ходуном у меня перед глазами. Полет нормальный!

Ощущения – что-то среднее между каруселями и ездой на быстроходном катере. Только вместо морского воздуха в нос ударяет запах сосны и собачьей шерсти. Довольно уютное сочетание!

– Ну спасибо! – благодарю Юрия и Марину, слегка покачиваясь на ногах и стараясь зафиксироваться. К счастью, штатив рядом, прикрепляюсь к нему вместе с камерой, а мое место в нартах занимает турист из Москвы. «Хай!», «Хоп-хоп!».

Марина и Юрий познакомились в Карелии, она работала педагогом дополнительного образования, он – инструктором по туризму, организовывал детские и взрослые многодневные походы с собаками, занимался ездовым спортом, ярко проявляя себя в гонках на упряжках. Оба были влюблены в туризм, и семейную жизнь задумали начинать в Мещере. Местный национальный парк возможности для развития туризма предлагал необъятные.

– Не так просто в жизни найти дело, которое тебе нравится. Мы попробовали и поняли, что это наше призвание, – рассказывает Марина.

В лесу глухая тишина, падает редкий снежок, собаки на повороте еще не появились. 

– Ходили по Пре на байдарках целыми группами, но пришла зима, река замерзла, и встал вопрос, что делать дальше. Я сказала: «Юра, если мы собираемся здесь жить и заниматься тем, чем нравится, надо принимать решение – брать собаку и действовать по обстоятельствам».

Опыт общения с хасками у Юрия был, взяли сначала одного щенка, потом другого, чтобы первому не скучно было.

– Знаете, есть такая шутка, очень нам близкая: «Какое самое хорошее животное на букву «о»? Одна сибирская хаски! А на букву «д»? Две сибирские хаски! А на букву «ы»?Ыще одна сибирская хаски!»

Из букв этого счастливого алфавита можно составить немало слов, описывающих семейное дело Нырковых. Они мечтают о том, чтобы сюда приезжали на экскурсии дети, общались с собаками и катались по лесу.

Зычный голос каюра оглашает лесную поляну, и с нарт поднимается московский турист. На лице – довольная улыбка.

– Командами, я думаю, овладеть легко, – размышляет Петр Ариничев, – вопрос в том, насколько будет послушна собака. С ней надо заниматься, тогда будет результат. Мои московские знакомые приезжают сюда часто на собаках покататься, а я впервые познакомился с Юрием на соревнованиях по скиджорингу. Для меня было открытием то, как много людей занимаются этим видом спорта.

Как это выглядит на практике, охотно демонстрируют Юрий и Марина. Лыжники пристегивают себя к собакам, часть шлеи представляет собой амортизатор, страхующий от сильных рывков.

– Главное – делать все очень быстро, – комментирует Юрий. – Вы видите, что собаки очень нетерпеливы, могут рвануть в любой момент, и надо практически на ходу впрыгивать в лыжи. Я порой вторую лыжу застегиваю уже на ходу.

Несмотря на этот экстрим, желающих обучиться скиджорингу с каждым годом становится все больше. Вот подъезжает турист из Рязани, открывает дверцу машины и оттуда выпрыгивает хаски.

– У меня сегодня выходной, приехал сюда покататься на лыжах с собакой. Говорят, здесь этому быстро учат, но сегодня быстрых результатов я не жду, хорошо бы понять саму технику и приноровиться к упряжке, – говорит Максим Горбачев.

Действительно, собаку и лыжника можно обучить с нуля, и этим как раз пытаются заниматься Нырковы.

– Начальная подготовка у лыжника может быть ниже средней. Некоторые со школы не катались и ничего, прекрасно проходят маршрут. Объяснение простое – собака инстинктивно бежит за предыдущей. И если я со своей обу­ченной собакой буду возглавлять колонну, то другие не потянут в сторону, а последуют за ней.

Как это происходит, мы увидели через десять минут. Небольшой инструктаж для Максима, подгонка снаряжения, и два счастливых лыжника, ведомые хасками, уносятся прочь по заснеженной глади пруда.

– Очень много запросов на семейный туризм, – говорит Марина. – Как раз на днях отправляемся с любителями зимних путешествий в трехдневный поход. Все условия экстремального отдыха соблюдены – ночевка в палатке (отапливаемой), передвижение на собачьей упряжке, животные находятся неразлучно с человеком. Будем развивать и детский туризм. Такие дружелюбные и общительные собаки, как хаски, на ребенка влияют только положительно. Я наблюдаю за своим малышом: первые сложные слова, которые он произнес, были клички наших питомцев.

Они могут катать туристов на лыжах, самокатах, санях и велосипедах. С ними можно заниматься спортивной ходьбой и бегать кроссы. И никогда не услышишь от них ни жалоб, ни вздохов. Так уж устроены эти обворожительные создания с серо-голубыми глазами и острыми ушками. Счастье для них – напрягать все свои силы и мчаться вперед, покоряя километры пространства.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
Ищу маму
Увлекательный мир
Детские библиотеки помогают ребятам развиваться с книгой в руках
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Культура
Встреча традиций
Рязанские мастера вновь представили свои изделия на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка»
Татьяна Клемешева
Спорт
К новым вершинам
Касимовская спортшкола получила премию «Народное признание»
Елена Серебрякова
Спорт
И снежинки падают вослед
Как начался сезон у представителей лыжных гонок
Вячеслав Астафьев
Спорт
Высокая планка
В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира
Елена Серебрякова
Новости
Лесная медицина
В области завершена сезонная работа по изучению санитарной и лесопатологической обстановки
Лада Петрова
Общество
Аналитика под елку
Ученые естфака РГУ подводят итоги полевого сезона-2016
Лада Петрова
Стиль жизни
Тайваньский алтарь
Нет лучше способа узнать себя, чем пожить в дальних краях
Татьяна Банникова
Встречи с природой
Предновогодние свидания
Иван Назаров
Мы и мир
Два народа. Как они живут рядом?
Корреспондент «РВ» делится с читателями увиденным в Израиле
Вероника Шелякина
Мы и мир
Отображение красоты
Лада Петрова
№ 245 (5286) от
30 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Встреча традиций
Рязанские мастера вновь представили свои изделия на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка»
К новым вершинам
Касимовская спортшкола получила премию «Народное признание»
И снежинки падают вослед
Как начался сезон у представителей лыжных гонок
Высокая планка
В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира
Лесная медицина
В области завершена сезонная работа по изучению санитарной и лесопатологической обстановки
Аналитика под елку
Ученые естфака РГУ подводят итоги полевого сезона-2016
Тайваньский алтарь
Нет лучше способа узнать себя, чем пожить в дальних краях
Ищу маму
Дикий тур по Мещере
В новогодние праздники рязанцы могут почувствовать себя героями Джека Лондона
Увлекательный мир
Детские библиотеки помогают ребятам развиваться с книгой в руках
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В конкурсе «Мисс Студенчество Рязанской области – 2016» победила представительница Политехнического университета
2. «Судьбы веретено»
3. Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
4. В Рязанской области состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского
5. Опыт Рязанской области в сохранении народных художественных промыслов отмечен участниками международного ремесленного конгресса
6. В Рязани выступил Хор Валаамского монастыря
7. В Рязанской области реализуется молодежный образовательный проект, посвящённый жизни и деятельности великого русского учёного К.Э. Циолковского
8. В Рязани показали рисунки детей, переживших оборону города осенью-зимой 1941 г.
9. Ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России вновь избрана Раиса Купавская
10. Я помню бал. Горели ярко свечи
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru