Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

Шестнадцатилетнего Алексея. Кареглазый, темноволосый Алексей был не единственным ребенком своей одинокой мамы. Но мама Алеши признана безвестно отсутствующей. Алексей – человек с очень спокойным, уравновешенным характером, он умеет справляться со своими эмоциями, проявляет уважительное отношение к людям. Алексей проявляет серьезный интерес к учебе, любит рисовать, с удовольствием катается на коньках и роликах. Анкета № 3188.

Анике в декабре исполнилось семнадцать лет, но это не значит, что девушка не нуждается в семейном воспитании. Русоволосая, сероглазая Аника была единственным ребенком в семье, но ее родители умерли. Аника – добрая, ласковая девушка, ее уважают друзья и одноклассники. К тому же она умеет организовать игры и развлечения для младших детей. Есть у девушки и увлечения. Аника прекрасно поет и танцует, увлечена чтением, рисованием, музыкой. Анкета № 3670.

Александру в сентябре этого года исполнилось двенадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его отец умер, а мама лишена родительских прав. Кареглазый, русоволосый Саша – очень подвижный, энергичный, иногда даже озорной ребенок. Но при этом он очень вежлив со старшими. Мальчик любит конструировать из лего, играть в машинки, собирать мозаику и даже вышивает крестиком. Саша хорошо учится, учение ему легко дается. Анкета № 3569.

Галине в октябре исполнилось шестнадцать лет. Русоволосая, кареглазая Галя была единственным ребенком в семье, но ее мама лишена родительских прав, отец умер. Так Галя оказалась в детском учреждении. Галина – очень активная, доброжелательная, общительная девушка. Старательно учится, принимает участие в художественной самодеятельности, увлекается рисованием. А еще Галина – очень ответственный и настойчивый человек. Анкета № 2285.

Даниле в декабре исполнилось тринадцать лет, он тоже был единственным ребенком в семье, его одинокая мама умерла. Сероглазый, темноволосый Данила – очень добрый, любознательный и вежливый подросток. У него много увлечений – он любит читать, танцевать, с удовольствием занимается в театральном кружке, участвует в спектаклях. А в свободное время Данила играет в футбол. Анкета № 4438.