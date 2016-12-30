Аналитика под елку

Ученые естфака РГУ подводят итоги полевого сезона-2016

По словам заведующей лабораторией по изучению и охране биоразнообразия профессора РГУ Марины Казаковой, в перечне подготовленных отчетов – результаты выявления в европейской части России территорий особого природоохранного значения как мест обитания различных видов растений общеевропейского статуса охраны и анализ материалов полевых исследований флоры бассейна р. Оки.

Такая работа проводилась в течение 8 лет в рамках экологического проекта «Изумрудная сеть Европейской России». Ученые РГУ принимали в реализации проекта активное участие. Были подготовлены геоинформационная система (ГИС) и база данных по распространению и состоянию более сотни видов растений и животных общеевропейского уровня охраны. Проведены дополнительные полевые исследования в Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и в Республике Мордовия, позволившие выявить ранее неизвестные ценные природные объекты.

Результаты работы исследований были представлены на нескольких международных конференциях (Кишинев, Киев, Тверь).

Помимо этого, ученые РГУ провели детальное обследование исторического центра Рязани, составили описание 300 экземпляров 14 видов деревьев, произрастающих в Рязани с середины – конца XIX века. По этой информации планируется создать электронный справочник-путеводитель «История Рязани в исторических деревьях».

– В этом справочнике будет представлена подробная, профессионально выверенная информация о старовозрастных деревьях, их истории, биологии и других любопытных материалах о жизни городских зеленых исполинов, – проинформировала Марина Казакова и отметила, что паспортизация деревьев и проведенный мониторинг их состояния позволяют определить меры по уходу за каждым деревом, для того чтобы обеспечить их развитие на перспективу. Для наиболее ценных исторических деревьев будет подготовлено информационное сопровождение.