Аналитика под елку

Областная общественно-политическая газета
00:08 МСК
Пятница
30 декабря 2016 года
№245 (5286)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани укравшего букет цветов и деньги молодого человека задержали через часЗа ночь с улиц Рязани вывезли 2 362 кубометра снега В Рязанской области мигранты использовали поддельные документыВ военном комиссариате Рязанской области подвели итоги работы за 2016 годВ чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой определились первые лидеры Школа-интернат в Рязанской области получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ В.В. ПутинаВ праздничные дни изменится расписание движения рязанских электричекВ ДТП в Рязанской области погибли двое взрослых жителей Саратовской области и грудной ребенокНа новогодних каникулах рязанцы смогут увидеть новые поступления художественного музеяВице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов: «Важно с детского возраста воспитывать правильное отношение к символам государства, региона, муниципалитета»В Рязани сиротам вручили ключи от новых квартир Школы и больницы Рязанской области получили 13 новых автомашинЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 83 ДТП5 пожарных автомобилей тушили возгорание в жилом доме в Рязанской областиГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» закрепилась в зоне турнира плей-офф чемпионата России и продолжит борьбу за медали В Рязанской области стартовал турнир на первенство Народной футбольной лиги За сутки в Рязанской области зарегистрировали 16 преступлений и происшествий В Рязани ищут очевидцев ДТП Рязанская муниципальная автоколонна № 1310 получила десять новых автобусовВ Рязани определили оператора платных парковок Известен график работы отделений рязанского «КВЦ» в праздничные дниПолицейские пресекли незаконную торговлю пиротехникой на двух улицах в РязаниПобедами «Политеха» и «Сокола» завершились кубковые турниры Рязанской области по мини-футболу среди девушек Владимир Васильев стал лучшим шахматистом РязаниЛучшие представители различных отраслей экономики и социальной сферы региона получили премии Губернатора Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
30.12.2016
Просмотров: 25
№245 (5286) |
Двадцатая полоса
Общество
Версия для печати

Аналитика под елку

Ученые естфака РГУ подводят итоги полевого сезона-2016
Аналитика под елку

По словам заведующей лабораторией по изучению и охране биоразнообразия профессора РГУ Марины Казаковой, в перечне подготовленных отчетов – результаты выявления в европейской части России территорий особого природоохранного значения как мест обитания различных видов растений общеевропейского статуса охраны и анализ материалов полевых исследований флоры бассейна р. Оки.

Такая работа проводилась в течение 8 лет в рамках экологического проекта «Изумрудная сеть Европейской России». Ученые РГУ принимали в реализации проекта активное участие. Были подготовлены геоинформационная система (ГИС) и база данных по распространению и состоянию более сотни видов растений и животных общеевропейского уровня охраны.  Проведены дополнительные полевые исследования в Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и в Республике Мордовия, позволившие выявить ранее неизвестные ценные природные объекты.  

Результаты работы исследований были представлены на нескольких международных конференциях (Кишинев, Киев, Тверь).

Помимо этого, ученые РГУ провели детальное обследование исторического центра Рязани, составили описание 300 экземпляров 14 видов деревьев, произрастающих в Рязани с середины – конца XIX века. По этой информации планируется создать электронный справочник-путеводитель «История Рязани в исторических деревьях».

– В этом справочнике будет представлена подробная, профессионально выверенная информация о старовозрастных деревьях, их истории, биологии и других любопытных материалах о жизни городских зеленых исполинов, – проинформировала Марина Казакова и отметила, что паспортизация деревьев и проведенный мониторинг их состояния позволяют определить меры по уходу за каждым деревом, для того чтобы обеспечить их развитие на перспективу. Для наиболее ценных исторических деревьев будет подготовлено информационное сопровождение.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
Лесная медицина
В области завершена сезонная работа по изучению санитарной и лесопатологической обстановки
Лада Петрова
Тайваньский алтарь
Нет лучше способа узнать себя, чем пожить в дальних краях
Татьяна Банникова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Культура
Встреча традиций
Рязанские мастера вновь представили свои изделия на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка»
Татьяна Клемешева
Спорт
К новым вершинам
Касимовская спортшкола получила премию «Народное признание»
Елена Серебрякова
Спорт
И снежинки падают вослед
Как начался сезон у представителей лыжных гонок
Вячеслав Астафьев
Спорт
Высокая планка
В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира
Елена Серебрякова
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
Дикий тур по Мещере
В новогодние праздники рязанцы могут почувствовать себя героями Джека Лондона
Димитрий Соколов
Культура
Увлекательный мир
Детские библиотеки помогают ребятам развиваться с книгой в руках
Анна Добролежа
Встречи с природой
Предновогодние свидания
Иван Назаров
Мы и мир
Два народа. Как они живут рядом?
Корреспондент «РВ» делится с читателями увиденным в Израиле
Вероника Шелякина
Мы и мир
Отображение красоты
Лада Петрова
№ 245 (5286) от
30 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Встреча традиций
Рязанские мастера вновь представили свои изделия на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка»
К новым вершинам
Касимовская спортшкола получила премию «Народное признание»
И снежинки падают вослед
Как начался сезон у представителей лыжных гонок
Высокая планка
В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира
Лесная медицина
В области завершена сезонная работа по изучению санитарной и лесопатологической обстановки
Аналитика под елку
Ученые естфака РГУ подводят итоги полевого сезона-2016
Тайваньский алтарь
Нет лучше способа узнать себя, чем пожить в дальних краях
Ищу маму
Дикий тур по Мещере
В новогодние праздники рязанцы могут почувствовать себя героями Джека Лондона
Увлекательный мир
Детские библиотеки помогают ребятам развиваться с книгой в руках
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В конкурсе «Мисс Студенчество Рязанской области – 2016» победила представительница Политехнического университета
2. «Судьбы веретено»
3. Шум, гам, тарарам, или шоу для всех
4. В Рязанской области состоялась просветительская акция «Звезды космонавтики», посвященная 160-летию К.Э. Циолковского
5. Опыт Рязанской области в сохранении народных художественных промыслов отмечен участниками международного ремесленного конгресса
6. В Рязани выступил Хор Валаамского монастыря
7. В Рязанской области реализуется молодежный образовательный проект, посвящённый жизни и деятельности великого русского учёного К.Э. Циолковского
8. В Рязани показали рисунки детей, переживших оборону города осенью-зимой 1941 г.
9. Ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России вновь избрана Раиса Купавская
10. Я помню бал. Горели ярко свечи
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru