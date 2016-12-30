Лесная медицина

В области завершена сезонная работа по изучению санитарной и лесопатологической обстановки

Основные факторы, влияющие на устойчивость лесных насаждений, известны. Это лесные пожары, ветровалы, климатические и гидрологические условия и разные вредные организмы. Чтобы установить, какой из них негативно влияет на лес, выбрать защитные мероприятия, необходимо проводить лесопатологические обследования. По их результатам назначаются вид и объем санитарной рубки.

Санитарное состояние лесов, причины повреждения и гибели деревьев определяют инженеры-лесопатологи. Есть такая профессия в лесной отрасли. Они на основе анализа материалов лесопатологических обследований составляют базы данных и тематические карты с применением ГИС-технологий для назначения дальнейшего оздоровления леса. Сейчас идет камеральная обработка данных, полученных летом.

В этом году лесопатологи из Центра защиты леса Рязанской области работали на всей территории области. Они регулярно вели наземное наблюдение на площади 540 тысяч гектаров леса. С удовлетворением можно констатировать: очагов, вызывающих серьезные опасения, не обнаружено.

Проводились выборочные наземные наблюдения и за популяциями вредных организмов на 10 постоянных пунктах, и за санитарным состоянием лесов на 13 тысячах гектаров, и за лесопатологическим состоянием на площади более 5 тысяч гектаров.

– Изменения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда заносились в федеральную базу данных, – рассказывает заместитель начальника отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Владимир Гавриков. – Например, в августе этого года мы проводили обследование очагов рыжего соснового пилильщика, которые были обнаружены в предыдущие годы в Шацком, Сасовском и Ермишинском районах. Так вот, подсчитав коконы, мы пришли к выводу, что очаги затухают. Общая площадь этих очагов составляла 270 гектаров. Повторный мониторинг покажет, как поведет себя популяция.

Специалистов тревожит состояние древостоя, вызванное заболеванием корневой губкой в Солотчинском лесничестве. Ситуация требует комплексного изучения и проведения санитарных рубок. Даже здоровые на вид деревья в таком очаге оставлять нельзя, так как заболевание перейдет на другие деревья и может охватить большую площадь.

Результаты наблюдений будут переданы в общую федеральную базу данных и проанализированы специалистами. По итогам их обработки арендаторы и лесничества получат рекомендации о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, сплошных или выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины.

– Наблюдения последнего времени показывают, что состояние лесного фонда в регионе – удовлетворительное. Отчасти это связано и с благоприятными погодными условиями прошедшим летом. Но еще и с отсутствием лесных пожаров, и с тем, что на местах гарей 2010 года поднимаются молодые сосновые и лиственные леса. Через год-два их уже можно будет переводить в категорию площадей, покрытых лесом, – говорит представитель Центра защиты леса.