Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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И снежинки падают вослед

Как начался сезон у представителей лыжных гонок
После финиша за горячим чаем. Подруги по команде (слева направо) Анастасия Поздеева, Анна Грушина и Анастасия Тимина
На снимке: После финиша за горячим чаем. Подруги по команде (слева направо) Анастасия Поздеева, Анна Грушина и Анастасия Тимина

Сегодня в Мемориальном парке Рязани стартует традиционная Новогодняя гонка лыжников. Соберутся все: те, кто рассчитывает на медали, и спортсмены, именами которых заполняют последние строчки финишных протоколов, детвора и ветераны гонок, лыжники Рязанской области и близлежащих регионов России. Такая уж притягательная у Новогодней гонки особенность – каждый хочет на лыжах въехать в Новый год и принести себе счастье.

Это будет уже третья лыжная гонка в открывшемся неделю назад сезоне, начало которому было положено в Мемориальном парке Рязани. На открытии лыжники разыграли награды в эстафетных гонках. Стартовали от самых маленьких (2005 года рождения и моложе) до ветеранов (1976 года и старше). Всего было пять возрастных категорий у женщин и шесть у мужчин.

– Мы открытие сезона на трассе в Мемориальном парке проводим уже много лет, – говорит главный судья соревнований, мастер спорта Петр Андрианов. – В этом году на старт эстафетных гонок вышло рекордное количество команд – 66. Надо учесть, что это только рязанские спортсмены. На эстафеты мы обычно из других регионов приглашаем, но в этом году такого не было. Вероятно, наши соревнования совпали с их календарем. По итогам гонки выяснилось, что по-прежнему, как и в прошлые годы, в группе фаворитов СДЮСШОР «Вымпел», «Олимпиец», Тумская ДЮСШ. В этом году хорошо бежали спортсмены ДЮСШ «Ника» и «Факел». У взрослых – команды «Динамо», УМВД России по Рязанской области, клуб любителей лыжного спорта.

Скорости на этапах, несмотря на слегка подтаявший снег, были высокими. Судя по азарту и стремлению победить, лыжники соскучились по соревнованиям. В женской эстафете 3 x 3 километра среди спортсменок 1950 – 1998 годов рождения победила команда «Динамо» из Рязани. В ее составе выступали Анастасия Тимина, Анастасия Поздеева и Анна Грушина.

Мастер спорта Анастасия Тимина (республика Коми) и перворазрядница Анастасия Поздеева (Киров) учатся в академии ФСИН России. Закончат обучение и уедут на родину. После получения диплома они обязаны будут отработать 5 лет в регионе, откуда им давали направление на учебу. Анна Грушина – наша, рязанская. Училась в 64-й школе и тренировалась под руководством Игоря Картушина и Елены Леваковой. Окончила академию ФСИН России, а в прошлом году еще и академию физкультуры и спорта в Великих Луках. Является теперь профессиональным тренером по лыжам, а вот места в родной Рязани ей не нашлось. После окончания академии ФСИН Грушина получила направление в УФСИН Московской области.

– Очень хочу работать в родном городе, – говорит Анна Грушина. – Пока предложений нет. Хотелось бы тренировать девчонок в академии ФСИН, за которую когда-то сама выступала. Там все-таки для меня и дом родной, и тренерские перспективы.

Дело в том, что по давно сложившейся в нашей стране традиции спортсмены высокого класса после окончания школы поступают учиться в вузы, где существует четкая система работы с ними. Одним из таких вузов в Рязани является академия ФСИН, в которой обучаются члены сборной России по нескольким видам спорта. С лыжниками там работает заместитель начальника кафедры физической подготовки и спорта Вячеслав Пожималин.

– У нас в академии учились лыжники Сергей Андреев, Сергей и Дмитрий Чвановы, Анна Грушина, Анна Куликова – все мастера спорта, а Дмитрий Чванов и Анна Грушина – мастера спорта международного класса, – рассказывает Вячеслав Пожималин. – Из иногородних спортсменов за нашу команду в разные годы бегали члены сборной страны Василий Рочев, Вероника Тимофеева, Ольга Царева, которая, кстати, будет участвовать в этом году составе сборной России в международных соревнованиях лыжников «Тур де Ски». Академию Царева окончила два года назад с отличием. У нас спортсменов высокого класса, слабо успевающих в учебе, нет. «Сборники», как правило, умеют и учиться хорошо, и медали для страны добывать.

На следующий после эстафет день лыжники приняли участие в Новогодней гонке в Рыбновском районе. Трассу возле села Медведево (между Костино и Пощупово) построил и содержит известный рязанский предприниматель, ветеран лыжного спорта Игорь Коськин.

– Я построил эту трассу для того, чтобы люди сюда приезжали кататься на лыжах, – говорит Игорь Коськин. – Трасс у нас мало в Рязани. Вижу, что лыжникам здесь нравится. Чтобы развивать лыжный спорт, нужно достаточно серьезные инвестиции вкладывать, а еще лыжники должны тренироваться круглогодично. Эффективно в этом плане в других регионах работает практика создания спортивных интернатов. Я предлагал в свое время создать такой интернат здесь, в Пощупове. И трасса рядом есть хорошая. Тогда результаты сразу бы подросли. Что касается развития лыжного спорта, в этом плане я готов поработать по принципу государственного-частного партнерства. Одному очень сложно что-либо сделать.

Качество лыжни отмечают и спортсмены, и организаторы соревнований, в прошлом именитые рязанские лыжники, выступавшие и на внутрироссийских, и на зарубежных трассах.

– Лыжная трасса в Медведеве по рельефу местности отвечает всем международным стандартам, – говорит главный судья Новогодней гонки в Рыбновском районе, директор СДЮСШОР «Вымпел», мастер спорта Петр Андрианов. – В стартовом городке – равнина. Место здесь вполне позволяет в перспективе построить лыжный стадион. На пятикилометровом круге – четыре крутых подъема. Как раз то, что нам нужно.

В Новогодней гонке, прошедшей в Рыбновском районе, у женщин на «десятке» победила Анастасия Тимина. Уже много лет не сходящая с лыжни рязанская гонщица Людмила Цыпулина была второй. Далее следуют Анна Грушина и Анастасия Поздеева. У мужчин 1976 года и старше выиграл Сергей Сучков из Коломны. Фаворит среди рязанцев в этой возрастной группе Сергей Савоскин отстал на минуту.

Выходили на лыжню и семьями. Дедушка Сергей Александрович Шицков стартовал вместе внуком, пятилетним Никитой, и занял среди ветеранов 11 место. Папа Никиты, Константин Сергеевич, и бабушка Светлана Анатольевна тоже встали на лыжи. Таким невольно позавидуешь.

Член президиума федерации лыжных гонок, депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин считает, что одна из задач федерации – развивать семейный и детский массовый спорт.

– Во-первых, это даст высокий оздоровительный эффект и люди будут меньше болеть, – говорит Игорь Анатольевич. – А еще на фоне массовости лучше видны и те, с кем дальше можно серьезно поработать уже в детских спортивных школах.

Сегодня в 16 часов в Мемориальный парк Рязани федерация лыжных гонок приглашает всех любителей спорта. Там состоится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Проводить таким образом уходящий 2016 год уже изъявили желание больше 200 рязанских и иногородних лыжников. Первые соревнования нового года – Рождественская гонка памяти Сергея Степанова и Василия Юлова, которая пройдет на трассе в поселке Соколовка 7 января 2017 года.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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