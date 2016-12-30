Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Высокая планка

В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира

В январе в Рязани во второй раз пройдет международный турнир по теннису «Кубок Кремля». О времени и особенностях его проведения рассказали на пресс-конференции. В турнире примут участие юноши и девушки до 15 лет.

Свои заявки уже подали представители 29 стран мира, среди которых – спортсмены из Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Туниса, Турции, Украины, Франции, Черногории, Чехии, Швеции, Эстонии. Турнир пройдет с 6 по 15 января на теннисных кортах Центра спортивной подготовки «Академии тенниса им. Н.Н. Озерова».

Как отметил директор турнира Антон Князев, соревнования будут проходить на шести крытых кортах с профессиональным покрытием хард. В основном турнире, в одиночном и парном разрядах, примут участие 48 юношей и 48 девушек. Рязанскую область будут представлять Игорь Бойко, Даниил Жибуль, Динара Аллоярова (в основном турнире), Анастасия Брешенкова, Артем Астафьев (в квалификации).

– В начале этого года мы успешно провели первый такой турнир. На второй турнир мы ожидаем приезд большего количества участников, – отметила министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. – Это говорит о высоком уровне организации соревнований. Не каждый регион может похвалиться тем, что принимает международный турнир. Мы постараемся держать эту высокую планку и дальше.

Президент федерации тенниса Рязанской области Александр Гордеев выразил надежду, что российские, и в частности рязанские, спортсмены покажут хорошие результаты.

Открытие турнира состоится 9 января, а закрытие и награждение победителей – 14 января.

Спортсмены будут бороться за главную награду турнира – Кубок Кремля, который изготовили мастера скопинской художественной керамики. Победители и призеры также получат медали и дипломы.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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