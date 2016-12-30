К новым вершинам

Касимовская спортшкола получила премию «Народное признание»

Это особая общественная награда – благодарность касимовцев своим землякам. Претендовать на нее, как и выдвигать претендентов в семи номинациях, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти в семи номинациях. Голосование проходило в течение трех дней. Мнения касимовцев и жителей района принимались по т­елефону.

В итоге в номинации «Единство и успех» лучшей признана детско-юношеская спортивная школа «Лидер», которой руководит Олег Семенов. За шесть лет работы эта ДЮСШ вышла на лидирующие позиции в Рязанской области. Сотрудниками спортшколы разработан проект «На спортивные площадки – за здоровьем!». В рекреационных зонах весной и летом открыты площадки для занятий уличным баскетболом, настольным теннисом, воркаутом, мини-футболом, организован прокат велосипедов. В зимний период работает лыжная освещенная трасса.

В спортивной школе занимаются 800 человек в секциях: баскетбол, волейбол, борьба дзюдо и самбо, всестилевое каратэ, бокс, гребля на байдарках и каноэ, плавание, настольный теннис, тяжелая атлетика, шахматы, футбол. Количество занимающихся в группах за четыре года увеличилось в три раза.

Работа в ДЮСШ «Лидер» ведется по двум направлениям – массовость и мастерство. За время работы школы подготовлены два мастера спорта международного класса, шесть мастеров спорта, 78 кандидатов в мастера спорта и более 2000 спортсменов массовых разрядов.

В 2016 году на базе ДЮСШ «Лидер» было проведены первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА), Кубок России по пляжному волейболу, восемь соревнований областного значения и множество спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены ДЮСШ приняли участие в 65 соревнованиях различного уровня по всем культивируемым в спортивной школе видам спорта. Победителями и призерами всероссийских соревнований стали 25 человек, 156 раз воспитанники поднимались на пьедестал почета в областных соревнованиях.

Наиболее значимые победы одержали спортсмены в тяжелой атлетике: бронзовыми призерами Европы 2015 года стали Никита Киндинов и Геннадий Муратов. Иван Табунов на международном турнире по плаванию, проходившем в Белоруссии, дважды стал победителем соревнований. Спортсмены отделения гребли на байдарках и каноэ ежегодно становятся призерами всероссийских соревнований. Сергей Немов и Анастасия Андина – призеры первенства России по гребле на байдарках и каноэ.

Кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Андина недавно была награждена в специальной номинации «Олимпийские надежды» на церемонии чествования лучших спортсменов, тренеров, представителей федераций по видам спорта по итогам областного смотра-конкурса. А ее наставник, тренер-преподаватель ДЮСШ «Лидер» Николай Андин, был признан лучшим тренером по олимпийским видам спорта в регионе.

– Я занимаюсь спортом шесть лет. В греблю пришла потому, что у меня вся семья занималась этим спортом, – рассказывает девушка. – В этом году у меня было несколько всероссийских соревнований, где я завоевала призовые места. В следующем гребном сезоне я планирую выполнить норматив мастера спорта. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду лучше готовиться к соревнованиям и идти к своей цели.

Команда девушек-баскетбо-листок ДЮСШ «Лидер» – неоднократная победительница первенства области, Спартакиады учащихся Рязанской области, всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». По итогам выступлений на всероссийских соревнованиях шесть спортсменов школы получают стипендию губернатора Рязанской области.

Каждую спортшколу прославляют не только ее спортсмены, но и в первую очередь – ее педагоги. В ДЮСШ «Лидер» работают высококвалифицированные тренеры-преподаватели, 62% из которых имеют высшую квалификационную категорию, 70% награждены министерскими и отраслевыми наградами. В 2015 году наша школа признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России».

В 2016 году на базе спортивной школы реализована программа «Доступная среда», направленная на улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения.