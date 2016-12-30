Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Тринадцатая полоса
Культура
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Встреча традиций

Рязанские мастера вновь представили свои изделия на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка»
Автор фото: Татьяна Клемешева | Встреча традиций
Фото автора.

Тонкие линии золотистых нитей. Изящные завитки узоров. Богородица с младенцем Иисусом смотрит с иконы с легкой грустью и бесконечной добротой. Дивную и невероятно красивую работу создали мастерицы производственного комбината «Кадомский вениз». Представили ее на всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка».

– Мы работаем с венизным кружевом уже 18 лет, а в декабре прошлого года приобрели ПК «Кадомский вениз», – рассказала генеральный директор текстильной компании «Елана» Елена Биличенко. – У меня нет ни зарплаты, ни дивидендов от этой фабрики. Я сказала себе, что, если у нас получится сохранить и приумножить это наследие, – это будет самая большая награда!

В планах Елены Георгиевны – оцифровать весь архив рисунков для кружева, накопленный за 40 лет. Комбинат производит по-настоящему штучные, коллекционные вещи, которые стоят немалых денег. Но спрос на кадомский вениз есть всегда – такого кружева нет больше нигде в мире. Сейчас уникальную технику берегут восемь мастериц, которые трудятся на фабрике.

Ярмарка «Ладья. Зимняя сказка» объединила таких хранителей и подвижников. Она проходила в двадцать первый раз в деловом центре Москвы – на Краснопресненской набережной, в павильонах «Экспоцентра». Мастера, ремесленники и художники из 65 регионов России привезли показать вещи, от сложности и невероятности которых захватывает дух. Золотое шитье из Торжка, хрусталь из Дядькова, елецкие кружева, резьба по кости и, конечно же, всевозможная и всемирно известная роспись – жостовская, хохломская, гжель… И это далеко не все: обойти все три огромных зала «Ладьи» и уделить внимание всем мастерам весьма непросто.

Рязанские мастера не затерялись на общем богатом и разнообразном фоне. Напротив, их стенды можно было видеть издалека благодаря эффектному оформлению. По обе стороны от входа красовались высокие ворота со знаком «Рязанское качество», Дедом Морозом и различными героями мультфильмов и сказок – персонажами «Каникул в Простоквашино», тройкой лошадей… Покупатели, среди которых были и москвичи, и гости города, охотно подходили к рязанским прилавкам. Выбрать было из чего: различное кружево, одежда, сувениры к Новому году, керамика, плетеная мебель, игрушки… Тысячи людей, пришедших познакомиться поближе с наследием русской культуры, – неоспоримое доказательство того, что народное творчество всегда будет востребовано. Об этом на торжественном открытии «Ладьи» говорил и депутат Государственной Думы РФ, известный деятель культуры Иосиф Кобзон. «Мне не очень нравится слово «промыслы». То, что мы с вами видим здесь, – это настоящее творчество, чистое и прекрасное», – отметил он. Иосифа Давыдовича поддержали заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и другие почетные гости.

Рязанскую область на ярмарке представляли 13 предприятий. Их представителям повезло не только с розничной продажей товаров, но и с контрактами. Заключены соглашения о поставке изделий мастеров в другие российские регионы и за рубеж. А лучшие авторы получили и награды. В номинации «За лучшую художественную экспозицию промысла» первое место заняли ЗАО «Труженица» (г. Михайлов) и ПК «Кадомский вениз». Призовыми дипломами конкурсной программы выставки в номинации «За сохранение традиций народного искусства» отметили михайловскую кружевницу Татьяну Преснову. Мастер гончарного дела из г. Скопина Ирина Якушкина стала второй в номинации «Традиционная игрушка».

Все рязанские участники выставки награждены дипломами Ассоциации народных художественных промыслов России. А ярко-красочное оформление рязанской экспозиции в который раз стало лучшим на «Ладье». В канун Нового года желаем, чтобы промыслы нашей земли жили, развивались, чтобы их укрепляли молодые мастера, а слава о них шла по всей России.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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