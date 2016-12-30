Некогда скучать

«Как будет организован в Рязанской области отдых детей во время зимних каникул?

Вера Федосеева, г. Рязань»

Зимняя оздоровительная кампания детей в регионе уже стартовала с 23 декабря. К работе подготовлены семьдесят восемь оздоровительных организаций, из них: шесть загородных стационарных лагерей, семьдесят один лагерь с дневным пребыванием детей и один лагерь санаторного типа («Колос»).

По данным сайта министерства образования Рязанской области, в шести загородных лагерях («Солнечный», «Радуга», «Звездный», «Мещера», «Озерный», Центр «Исток») планируется проведение профильных смен: творческой, спортивно-оздоровительной, для одаренных детей – победителей олимпиад. На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» впервые будет проведена смена для восьмидесяти воспитанников организации «Российское движение школьников».

Работа лагерей с дневным пребыванием детей запланирована в период до 10 января 2017 года. В Рязани будут открыты два лагеря, в которых отдохнут более двухсот детей. Десять школьников с 30 декабря 2016 года по 19 января 2017 года будут направлены в МДЦ «Артек».