Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Тринадцатая полоса
Общество
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Помочь просто

Уважаемые друзья! Скоро Новый год. И очень хотелось бы, чтобы праздничное настроение было у тех, кто нуждается в помощи. В Рязани работает социальный проект «Помощь инвалидам», и федерация бильярдного спорта Рязани стала участником этого доброго и нужного дела.

Мы общими усилиями хотим помочь взрослым и детям с ограниченными возможностями. Если у вас будет желание сделать немного легче их очень непростую жизнь, помогите им! Телефон организационного отдела социального проекта 35-41-88.

Вадим Захаров,
руководитель федерации бильярдного спорта Рязани

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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Школа-интернат в городе Михайлове получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ
Новоселье к празднику
В Рязани сиротам вручили ключи от новых квартир
Для комфорта и безопасности
Программа обновления автопарков учреждений здравоохранения и образования будет продолжена
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