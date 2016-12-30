Помочь просто

Уважаемые друзья! Скоро Новый год. И очень хотелось бы, чтобы праздничное настроение было у тех, кто нуждается в помощи. В Рязани работает социальный проект «Помощь инвалидам», и федерация бильярдного спорта Рязани стала участником этого доброго и нужного дела.

Мы общими усилиями хотим помочь взрослым и детям с ограниченными возможностями. Если у вас будет желание сделать немного легче их очень непростую жизнь, помогите им! Телефон организационного отдела социального проекта 35-41-88.

Вадим Захаров,

руководитель федерации бильярдного спорта Рязани