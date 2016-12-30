Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
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30.12.2016
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№245 (5286) |
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Экономика
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В ногу со временем

В ООО «Газпром трансгаз Москва» подвели итоги юбилейного года
В ногу со временем

В этом году дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Москва» исполнилось 70 лет. В рамках пресс-тура журналисты федеральных и региональных СМИ побывали на производственных объектах «Газпрома», посетили первый в мире музей магистрального транспорта газа и задали вопросы генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Москва» Александру Бабакову.

Виртуальное путешествие по газовой трубе

Музей магистрального транспорта газа открылся в начале декабря. Расположен он в здании, где в середине ХХ века размещалось Московское районное управление первого отечественного магистрального газопровода – «Саратов – Москва». Экспозиция музея рассказывает о 70-летней истории становления газовой промышленности в нашей стране.

Его директор – старожил газовой отрасли Евгений Акатьев, отдал работе в этой сфере более 40 лет. О каждом экспонате он знает все «от и до». Экспозиция музея разделена между различными залами, посвященными истории, людям, новым технологиям. Один из самых ценных экспонатов – фрагмент трубопровода «Саратов – Москва», который был проложен в 1946 году.

В экспозиции музея используются как традиционные музейные экспонаты, так и мультимедийные стенды и интерактивные инсталляции, в которых можно узнать информацию о каждом филиале ООО «Газпром трансгаз Москва», о ветеранах и перспективных молодых работниках отрасли. В музее собраны фильмы, снятые о газовой промышленности за 70 лет. Один из них озвучивает сам Левитан. Еще один оригинальный экспонат «Огненная трубка Рубенса», в которой языки газового пламени реагируют на звуки музыки гимна «Газпрома» и колышутся ей в такт.

Интерактивные макеты, которые демонстрируют процесс очистки газа, регулирование давления в трубах, систему связи на газопроводе, можно включить и потрогать руками. Лаз диаметром один метр сорок сантиметров – фрагмент реальной трубы, позволяет «побывать» человеку внутри газопровода.

– Музей рассказывает о газовых истинах, о которых обычный потребитель не задумывается. Скажем, сколь огромен путь топлива до конфорки вашей плиты, – объясняет Евгений Акатьев. – Здесь есть экспонаты, которые заинтересуют как профессионала, так и обывателя.

(Музей будет доступен бесплатно для всех желающих с 10 января при условии подачи предварительной заявки и формировании группы).

К холодной зиме готовы!

Пресс-конференция с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым была в первую очередь посвящена подведению итогов года 70-летия ООО «Газпром трансгаз Москва». Речь шла об объемах поставок газа в 2016 году, реализованных производственных и социальных проектах, а также о проектах, которые готовятся в настоящее время к реализации.

– В этом году прошло много мероприятий, запоминающихся для нас и для потомков. Кроме открытия музея магистрального транспорта газа, очень важным для нас событием стала выставка в Воронеже, посвященная импортозамещению, – рассказал Александр Бабаков. – Участники экспозиции представили новейшие научно-технические разработки, современную продукцию промышленного назначения. Как тогда отметил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сегодня 95% продукции для нужд газовой отрасли производится на территории России.

Вопросы журналистов касались и выполнения производственной программы в региональных филиалах. Александр Бабаков рассказал, что план работы за год выполнен на сто процентов как в Москве и Московской области, так и во всех 14 филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва» Центрального федерального округа.

– Объемы газа внутреннего потребления остаются на том же уровне. Холодной зимы мы не боимся, и к повышенным объемам поставок мы готовы. Это наша работа, – подчеркнул Бабаков. – Транспорт газа осуществляется сейчас в плановом режиме как на территории России, так и транзитом в ближнее и дальнее зарубежье. Это говорит о том, что ООО «Газпром трансгаз Москва» является надежным партнером.

И у нас в Рязани газ!

Бабаков рассказал о результатах работы филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» и в Рязанской области. Полноценно на территории нашего региона работают Путятинское ЛПУМГ (линейно-производственное управление магистральных газопроводов), Истьинское ЛПУМГ и часть Гавриловского ЛПУМГ (в частности – компрессорная станция Тума и близлежащие объекты). Они выполнили все задачи, которые перед ними ставились в этом году. Был проведен комплексный капитальный ремонт технологических трубопроводов компрессорной станции «Истье». В следующем году планируется на КС «Истье» доделать пылеуловители и выполнить работу по ремонту участка магистрального газопровода на участке «Средняя Азия – Центр III».

Проект по реконструкции линейной части магистральных газопроводов в Рязанской области полностью готов, прошел все необходимые экспертизы как на уровне ПАО «Газпром», так и на уровне государственных ведомств. В следующем году будут вестись подготовительные работы, а с 2018 года планируется начало работ по строительству и реконструкции объектов с окончанием в 2020 году. Дополнительно будет построено порядка 120-130 км газопровода, реконструированы два узла редуцирования и одна газоизмерительная станция.

По развитию филиалов в рязанском регионе в дальнейшем основной упор будет cделан на Путятинское ЛПУМГ, которое является связующим звеном поставки газа из подземных хранилищ в направлении Москвы. По части социальных проектов – в 2017 году в Путятино будет закончен капитальный ремонт музыкальной школы.

Надежность и безопасность

Примерно год назад в Московской области состоялся торжественный ввод в эксплуатацию после реконструкции современного контрольно-распределительного пункта (КРП-16), который находится в зоне производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». Журналисты смогли осмотреть его лично.

В ходе реконструкции использовалось самое современное, высокоэффективное и высоко экологичное, энергосберегающее оборудование отечественного производства. Процесс работы КРП-16 практически полностью автоматизирован и требует минимального количества обслуживающего персонала. В результате проектная производительность КРП увеличена с 1,6 до 2,2 млн. куб. м газа в час. Значительно повышена надежность энергоснабжения объекта строительством блок-контейнера энергоснабжения, и впервые применена автономная блочно-контейнерная энергетическая установка на базе ветро-солнечных модулей.

Использованы современные средства автоматизации, обеспечивающие контроль параметров работы оборудования и управление технологическими процессами практически без вмешательства обслуживающего персонала.

Не газом единым живет газовик

ООО «Газпром трансгаз Москва» активно ведет реализацию проектов социальной направленности. Среди них – «Вахта памяти», которая прошла в июне в Калужской области. Это поисковые работы по обнаружению бойцов, погибших в 1942–1943 годах в кровопролитных боях за Варшавское шоссе. В них приняло участие около ста молодых специалистов из 20 дочерних компаний ПАО «Газпром», в том числе из стран СНГ – Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также из 14 регионов производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва». Обнаружены тела 17 бойцов и три солдатских медальона. Александр Бабаков подчеркнул, что подобные работы будут продолжаться.

– Очень важно, чтобы наши сотрудники были увлечены не только своей работой, – сказал Бабаков. – Вокруг нас ведь не только трубы и газокомпрессорные станции. У нас трудятся люди – отличные работники и творческие личности. Мы много внимания уделяем конкурсам профессионального мастерства, практическим конференциям, творческим фестивалям.

2017 год в России и в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. В его рамках в обществе будет проведено порядка 150 мероприятий. Начиная с 2013 года ООО «Газпром трансгаз Москва» оказывает волонтерскую и благотворительную поддержку двум особо охраняемым природным территориям, одна из которых – Окский государственный природный биосферный заповедник. Работа в этом направлении будет продолжена.

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Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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