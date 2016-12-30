Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Седьмая полоса
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Кому не надо платить за капитальный ремонт?

Кому не надо платить за капитальный ремонт?

«Моей маме в будущем году исполняется 70 лет. Она – собственница квартиры. Положена ли ей компенсация при уплате взносов на капитальный ремонт? Куда обращаться за ней, какие нужны документы, как рассчитывается компенсация?

Светлана Миронова, г. Рязань. »

 На вопросы отвечает руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ольга Каркина.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ

Для получения компенсации необходимо обратиться в государственное казенное учреждение Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» по адресу: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7, эл. почта: mainpost@uprsznro.ru. Единый социальный телефон 8 (4912) 513-600. Также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ?

1) Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет.

2) Одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет.

3) Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет.

4) Проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет.

Для получения компенсации за капремонт пожилой человек определенного возраста, осуществляющий в полном объеме расходы по уплате взноса на капитальный ремонт, должен быть собственником жилого помещения, не работать, проживать один или совместно с неработающими членами семьи, достигшими пенсионного возраста.

При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений компенсация за капремонт предоставляется на одно жилое помещение по выбору гражданина. При единовременном наличии права на компенсацию за капремонт по льготной категории (ветеран Великой Отечественной войны, инвалид, ветеран труда, реабилитированные лица, ветеран труда Рязанской области и другие) и как у лица, достигшего возраста 70 или 80 лет, компенсация предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ?

Расчет компенсации за капремонт осуществляется в размере:

– 50% – неработающим собственникам, достигшим возраста 70 лет, одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи неработающих пенсионеров.

– 100% – неработающим собственникам, достигшим возраста 80 лет, одиноко проживающим, а также проживающим в составе семьи неработающих пенсионеров.

Исходя из произведения минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 6 руб. и площади жилого помещения, принадлежащего гражданам на праве собственности, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина; 21 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 18 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из трех человек; 14 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из четырех человек; 12 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ?

Одновременно с заявлением необходимо представить ряд документов, в том числе подтверждающих уплату взноса на капитальный ремонт, а также документы:

– удостоверяющие личность, возраст и место жительства;

– подтверждающие наличие собственности на жилое помещение;

– о проживании собственника одиноко или в составе семьи неработающих пенсионеров;

– об отсутствии трудовой деятельности.

С КАКОГО СРОКА БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ КОМПЕНСАЦИЯ?

Выплата компенсации после осуществления гражданами расходов по уплате взноса на капитальный ремонт производится начиная с месяца, предшествующего месяцу обращения, но не ранее дня возникновения права на данную компенсацию.

Если гражданин уже получал компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт по иному основанию, то при обращении в срок до 31.12.2016 выплата может быть пересчитана с 01.01.2016, с учетом полученных ранее денежных средств. Для граждан, обратившихсяза данной выплатой впервые, расчет будет производиться с января 2016 года при условии обращения в срок до 31.12.2016.

КАК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ?

Компенсация предоставляется в денежной форме одним из двух способов по выбору заявителя:

– путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами счета в кредитных организациях;

– через организации федеральной почтовой связи.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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