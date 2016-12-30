Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Седьмая полоса
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Голосуй или проиграешь!

Три способа провести общее собрание жильцов многоквартирного дома

«Нам пришло извещение о том, что мы, собственники всех квартир в нашем доме, должны общим собранием принять решение о проведении капитального ремонта своего дома в 2017 году, так как наш дом включен в программу капремонта будущего года. Собрать всех жильцов, чтобы они поставили свои подписи на документе, мы так и не смогли, больше половины на собрание не явились. Как нам решить эту задачу, есть ли еще какие-нибудь формы общего собрания жильцов, например, заочная?

Татьяна Г., г. Скопин.»

 

Жилищный кодекс определяет три формы проведения общего собрания собственников. Первая – очное голосование (совместное присутствие собственников помещений в определенном месте для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При этом возможно голосование собственников в письменной форме, но не обязательно. Письменные решения желательны, если есть вероятность опротестования решений, принятых на собрании, в судебном порядке.

Вторая – заочное голосование (опросным путем или с использованием системы ГИС ЖКХ в соответствии со статьей 47.1 Жилищного кодекса РФ) путем передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении ОСС, в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. Принявшими участие в собрании в данном случае считаются собственники помещений, решения которых получены до даты окончания их приема.

Третья – очно-заочное голосование. Оно проводится путем очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, а также путем передачи в установленный срок и место письменных решений.

ВАЖНО! Голосование всех собственников при проведении общего собрания в очно-заочной форме возможно только в письменном виде!

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ОТ ОЧНО – ЗАОЧНОЙ?

Заочное собрание можно проводить только в том случае, если на очном собрании нет кворума. При этом составляется протокол инициативной группы об отсутствии кворума и переходе к заочной форме. После этого нужно обязательно оповестить собственников об этом не позднее чем за 10 дней после проведения очного собрания и сообщить им о проведении заочного голосования, а также о сроках начала и окончания заочного голосования.

ВАЖНО! Заочное голосование проводится по тем же вопросам повестки дня, что заявлялась на очном ОСС! Повестку менять нельзя!

Очно-заочная форма проведения ОСС предполагает обсуждение вопросов повестки дня с теми собственниками или их представителями, которые присутствуют с переходом сразу же к заочному голосованию без предварительного уведомления об этом собственников. При этом в сообщении о проведении ОСС указываются дата проведения собрания в очной форме и сроки проведения заочного голосования.

В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ СОБСТВЕННИКАМ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ?

Не позднее чем за десять дней до даты его проведения. Если помещение находится в общей собственности двух и более лиц, то сообщать о проведении собрания необходимо каждому собственнику.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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