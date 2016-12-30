Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
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Инвестиции в будущее

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев – о том, почему государство должно поддерживать агросектор
Инвестиции в будущее

В конце года по традиции принято подводить итоги, делать выводы, строить планы на будущий год, а то и на перспективу, если, конечно, в уходящем году удалось сделать серьезные на то заделы. Приятно, что российский АПК завершает год с очень хорошими результатами. Нам удалось не только сохранить, но и увеличить объем роста производства – до 4% (до этого рост был на уровне 3%). И это в непростые для нашей экономики годы. За счет чего? Во многом благодаря тому, что сельхозпроизводители смогли воспользоваться введением ограничений на импорт продовольствия из ряда стран и вовремя занять освободившуюся нишу. А также за счет действующих мер господдержки начали свое дело или расширили уже работающее производство.

Есть скептики, которые сомневаются в эффективности больших бюджетных вливаний именно в аграрную отрасль. Дескать, цены не снижаются, импорт остается. Но сельское хозяйство во всем мире – дотационная отрасль, которая, как ни одна другая, нуждается в поддержке государства. И Япония, и США, и Европа – все субсидируют агропром. Это как родители с детства вкладывают в своего ребенка – стараются дать хорошее образование, раскрыть и поддержать его талант, так и в нашем случае. Мы поддерживаем сельское хозяйство и спустя время видим результаты. Да, не всегда сразу, иногда спустя 3–5 лет, а для отдельных отраслей, таких как молочное скотоводство, садоводство, виноградарство, нужно гораздо больше времени на развитие.

Два года назад, когда в 2014 году Россия приостановила ввоз отдельных продуктов из некоторых государств, мы значительно расширили возможности для наших производителей. Создали хороший задел для развития из сотен инвестпроектов в десятках регионов страны. Инвесторы заинтересовались тепличным овощеводством, закладкой садов и виноградников, животноводством. Просубсидировано свыше 500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд рублей. А результаты по производству сегодня говорят сами за себя.

Сокращается импорт, растет самообеспеченность, впервые за долгие годы удалось закрыть потребности внутреннего рынка в мясной продукции за счет отечественного производства. Хочу напомнить, что в 2005 году импорт продовольствия составлял более 60% потребления. Прошло 10 лет, и мы практически полностью обеспечиваем себя по основным продуктам питания.

В этом году впервые за 40 лет собрано более 119 млн т зерна. Все это поднимает доходы и международный престиж России, отвоевавшей позиции лидера по экспорту пшеницы на мировой арене. Мы видим, что помимо зерновой и мясной отраслей развиваются и другие направления.

Растет производство тепличных овощей. За четыре года сборы выросли в полтора раза, а импорт сократился на 40%. Опережаем показатели прошлого года по урожаю фруктов, сборам кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника.

Другое важное направление – техническое перевооружение отрасли. В этом году 10 млрд рублей направлено на поддержку отечественного сельхозмашиностроения. Результат – наши фермеры приобрели в два раза больше тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, чем в прошлом году.

Теперь о ценах. Рост производства сдерживает скачки цен. Вот данные Росстата – годовое увеличение цен на продовольствие в ноябре составило 5%, а непродовольственные товары подорожали на 7%.

Господдержка дает эффект не только в плане увеличения объемов производства, это еще и решение социальных вопросов – повышения занятости на селе, доходов населения, качества жизни и развития сельских территорий.

В этом году после серьезных обсуждений удалось более чем на 10 млрд рублей увеличить финансирование отрасли на будущий год по сравнению с теми объемами, которые предлагалось утвердить ранее. В результате общий объем господдержки отрасли составит 215,9 млрд рублей. Конечно, будет нелегко решить все вопросы, стоящие перед отраслью, но мы намерены добиться большей отдачи за счет повышения эффективности господдержки и применения новых подходов.

К примеру, начинает действовать новый механизм льготного кредитования, который предполагает, что сельхозпроизводители смогут с нового года получить кредит под 5% годовых. Раньше субсидии выделялись уже после получения кредита, иногда с опозданием в несколько месяцев. Все это время аграрии вынуждены были обслуживать кредит на общих условиях. Теперь государство будет перечислять субсидии напрямую банкам, а фермеры будут получать кредит уже с льготной ставкой. Это даст им возможность активнее инвестировать в развитие. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 21 млрд рублей.

Другое нововведение – консолидация субсидий. Многие субсидии, которые раньше распределялись на федеральном уровне и утверждались правительством, перейдут в так называемую «единую региональную субсидию».

Регионы смогут оперативно распределять средства, а не ждать корректировки федерального бюджета. Это то, о чем большинство территорий неоднократно просили.

Каждый регион, за исключением неблагоприятных для развития сельского хозяйства северных территорий, должен стремиться к тому, чтобы обеспечивать себя самостоятельно основными видами сельхозпродукции. Нас кормит сельское хозяйство, и нам нужно вкладывать в его развитие. Кроме того, нельзя ориентироваться только на внутренний рынок. По многим видам продукции уже произошло его насыщение, поэтому важнейшим направлением становится развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Российский АПК может стать локомотивом экспортного роста страны. И тогда через десяток лет мы не узнаем страну. Россия превратится в одного из крупнейших поставщиков продуктов питания, зарабатывающего десятки миллиардов долларов на продовольственном экспорте.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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