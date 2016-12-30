Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
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Россию накроет волна мусора?

К 2026 году свалки могут занять площадь двух Азовских морей

За 2016 год россияне выбросили около 70 млн тонн мусора. Однако полноценная система раздельного сбора отходов в стране пока не создана, поэтому большая часть отходов захоранивается. По прогнозам экспертов, при отсутствии переработки Россию может накрыть волна мусора – через 10 лет свалок станет в два раз больше.

По данным «Гринпис», за 2016 год каждый россиянин выбросил около 400–500 кг мусора. Всего – около 70 млн т отходов. Однако из этого объема термически обработали лишь около 1,4 млн т. Остальная масса оказалась «похороненной» на свалках. По мнению экспертов, это происходит из-за отсутствия в России полноценной системы раздельного сбора отходов.

– Адекватно оценить объем раздельно собранного мусора сейчас невозможно, – рассказал «Известиям» руководитель токсической программы «Гринпис России» Дмитрий Артамонов. – Всего в стране более 14 тыс. крупных свалок.

По экспертным оценкам, их общая площадь составляет около 4 млн га (примерно четыре площади Кипра).

– И каждый год свалок становится больше на 0,4 млн га. Если в будущем мы не начнем перерабатывать мусор, через 10 лет свалок будет в два раза больше – 8 млн га. Это как два Азовских моря, – утверждает Дмитрий Артамонов.

Для того чтобы эти пессимистические прогнозы не стали реальностью, в России необходимо наладить систему раздельного сбора мусора. Сегодня в стране нет централизованного учета данных и почти везде отсутствуют целевые показатели по сбору.

Сегодня в России около 1500 точек для раздельного сбора отходов. Они находятся в 35 городах.

– Лучше всего дела обстоят в Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Ижевске, Владивостоке, Хабаровске, Оренбурге, Архангельске, Владимире, Саранске и Мурманске. Там количество пунктов измеряется сотнями, – сообщили в «Гринпис».

В Минприроды «Известиям» подтвердили, что пока объектов по сортировке отходов недостаточно, однако обработка отходов постепенно внедряется на территории страны.

– В связи с вступившими в силу изменениями в законодательстве органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают территориальные схемы в области обращения с отходами, в том числе с коммунальными. Перед утверждением схемы проходили согласование в Росприроднадзоре. В связи с этим у Росприроднадзора есть возможность проанализировать наличие или отсутствие достаточной для региона инфраструктуры, – сказали в пресс-службе Минприроды.

Пока же отсутствие в регионах современной инфраструктуры в области обращения с отходами серьезно усложняет решение задач по обеспечению экологической безопасности государства.

Также в ведомстве напомнили, что Минприроды России законодательно закрепит нормы, предусматривающие запрет захоронения на свалках и полигонах отходов, которые могут быть утилизированы.

– С 1 января 2017 года вступает в силу норма о запрете захоронения отходов, которые могут быть утилизированы. Перечень таких видов отходов будет установлен правительством на основании подготовленного Минприроды России проекта нормативного правового акта, – отметили в ведомстве.

Совместные усилия государства и общественных организаций привели к тому, что подход к «мусорной» проблеме у населения начал меняться.

– В России, где еще несколько лет назад сортировку мусора дома считали европейской забавой, сейчас есть положительные примеры организации сбора в целых городах. Например, в Саранске раздельно собирают и отправляют на переработку 16% мусора, в Мытищах – 10%. В этих городах до 80% населения имеет доступ к раздельному сбору, – рассказал Дмитрий Артамонов.

Люди, переключившиеся на раздельный сбор, самые разные: это и студенты, и пенсионеры, и бизнесмены.

– Мы не раз видели мужчин на дорогих машинах, которые на пунктах сбора выгружают из багажника пластиковые бутылки. Их объединяет стремление быть ответственными за окружающую среду. Многие бывали за рубежом, где сортировка мусора на кухне – привычная вещь, и стараются распространить здесь полезную практику, – рассказал Дмитрий Артамонов.

Руководитель направления по связям с органами власти завода, перерабатывающего пластик по технологии «из бутылки в бутылку», Сергей Овсянников рассказал «Известиям», что сегодня в стране не хватает качественного сырья.

– Нужно покупать смешанный мусор, который идет на полигоны, а потом мыть его и досортировывать вручную. Силами компании мы устанавливаем контейнеры для сбора пластиковых бутылок в Москве и Подмосковье. Но чтобы решить проблему, этого недостаточно. Нужны систематические меры на государственном уровне, – уверен Овсянников.

Дарья Филиппова
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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