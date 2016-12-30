Не стареют душой ветераны

Мне хочется рассказать о двух прекрасных женщинах. В совете ветеранов Октябрьского района г. Рязани с августа 1996 года работает Погорельская Анна Григорьевна (начинала с председателя первичной организации, теперь – председатель совета ветеранов), а ее заместителем с июля 2005 года работает Шатилова Гения Михайловна.

Эти женщины во многом дополняют друг друга и понимают с полуслова. Должность председателя и заместителя председателя совета ветеранов – выборная, а их единогласно избирают достаточно долгое время. На отчетно-выборной конференции в 2015 году они хотели сложить свои полномочия, но делегаты единогласно выбрали их на следующий срок.

Эти женщины много лет работали с людьми: Анна Григорьевна – в школе, а Гения Михайловна – в медицинской сфере, более сорока лет к ней шли пациенты. Они неоднократно избирались депутатами городского Совета, были представителями в администрации города. Имеют правительственные награды, много грамот и благодарственных писем. Совет ветеранов под их руководством награжден 18 грамотами и благодарственными письмами.

Чем же занимается совет ветеранов? Туда идут в основном тогда, когда человек уходит на пенсию и перед ним встает вопрос: а что же дальше? Анна Григорьевна и Гения Михайловна всегда выслушают и обязательно примут участие в решении проблем. Ни один ветеран войны, труда, инвалид и просто пенсионер не оставлен без внимания.

Совет ветеранов не имеет никакого финансирования, эти женщины не получают зарплату (организация-то общественная). Средства поступают от спонсоров, а их еще надо найти. И все же даже с этими незначительными средствами оказывается материальная помощь особо нуждающимся, не забывают поздравлять ветеранов с праздниками и юбилейными датами.

Женщины принимают участие во всех городских мероприятиях, а ведь им уже за восемьдесят. От всей души и благодарного сердца хочется сказать им спасибо и пожелать еще многих лет плодотворной жизни.

Г.Н. Блинова, г. Рязань