Доплата сохраняется

«У меня в силу определенных обстоятельств довольно маленькая пенсия, даже ниже прожиточного минимума. Поэтому прежде я получала от Пенсионного фонда доплату к своей пенсии. Меня очень интересует, сохранится ли такая доплата в следующем 2017 году.

Карпова М., Рязань»

«Как и раньше, в 2017 году в Рязанской области, как и по всей России, не будет пенсионеров, получающих ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, включая пенсию, социальные выплаты по линии ПФР и соцзащиты (за исключением единовременных), будет меньше размера прожиточного минимума пенсионера в регионе, то ему назначат федеральную социальную доплату. Важно, что в 2017 году размер прожиточного минимума для назначения доплаты меняется. В Рязанской области прожиточный минимум пенсионера увеличивается на 16% и составит 8456 рублей (в 2016 году – 7256 рублей). Стоит учитывать и то, что сумма доплаты у пенсионеров, которым она положена, индивидуальная».