Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Доплата сохраняется

«У меня в силу определенных обстоятельств довольно маленькая пенсия, даже ниже прожиточного минимума. Поэтому прежде я получала от Пенсионного фонда доплату к своей пенсии. Меня очень интересует, сохранится ли такая доплата в следующем 2017 году.

Карпова М., Рязань»

 

«Как и раньше, в 2017 году в Рязанской области, как и по всей России, не будет пенсионеров, получающих ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, включая пенсию, социальные выплаты по линии ПФР и соцзащиты (за исключением единовременных), будет меньше размера прожиточного минимума пенсионера в регионе, то ему назначат федеральную социальную доплату. Важно, что в 2017 году размер прожиточного минимума для назначения доплаты меняется. В Рязанской области прожиточный минимум пенсионера увеличивается на 16% и составит 8456 рублей (в 2016 году – 7256 рублей). Стоит учитывать и то, что сумма доплаты у пенсионеров, которым она положена, индивидуальная».

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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