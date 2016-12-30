Жил себе человек…

Летописи этого краеведа, несомненно, очень ценны для будущих поколений

Марк Мухаревский был маленький, тихонький, щупленький, не совсем слышал, шаркал ногами… Хорошо играл в шахматы, знал поэзию, любил рязанский край. И не просто любил, он изучал его до подробностей, из его поля зрения не могла выпасть ни одна деталь.

Он подробно описывал, где и что в городе произошло на «культурной» почве. Чем еще жил? Книгами, у него была огромная библиотека, занимавшая всю его однокомнатную квартиру. Здесь можно было найти все умное, доброе, вечное, нужное людям. Он очень переживал за то, как обойдутся с его книгами, кому подарят.

Последнее время он болел, предчувствовал скорый уход из жизни. За несколько дней до кончины стоял вместе с товарищами, смотрел на небо и спрашивал: «А что такое счастье?» И сам себе отвечал: «Счастье – это когда ты любишь и тебя любят и помнят».

Марк окончил Рязанский пединститут, историко-филологический факультет, и постоянно поддерживал связь со своей студенческой группой. Этот скромный, умный человек имел свое мнение. Он говорил, что после Есенина по праву должен занять место Александр Архипов, приводил свои доводы, спорил с тем, кто был не согласен. Его летописи краеведа (хотя он себя называл более исследователем, а не краеведом), несомненно, очень ценны для будущих поколений. У него были друзья среди поэтов, фотографов. Очень дружил с Женей Кашириным. Сам делал хорошие снимки и обязательно приносил тем, кого фотографировал.

Он ушел тихо, как и жил, заранее пожелав похоронить себя в одной оградке с родителями. Несколько дней его никто не навещал, были праздники. А потом надо было хоронить в закрытом гробу. Мало кто пришел с ним проститься, потому что многие не знали, что он умер. Прости нас всех, Марк Николаевич! Будем читать твои книги и помнить тебя.

…На следующий день после его похорон, т.е. 15 ноября, пришли на могилку мы, его друзья. Было холодно, но мы стоим и говорим о нем. Горит свеча. Мы загадали: вот догорит, и мы уйдем, а она не гаснет, уже почти истаяла, но горит. И мы поняли: это он слышал нас и не отпускал…

Мария Горбачева