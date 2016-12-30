Ярко и красочно
«На новогодние выходные всей семьей поедем за город. Хочется сделать так, чтобы дети запомнили эти зимние праздники, чтобы они были яркими и красочными. Планируем приобрести фейерверк. На что, прежде всего, следует обратить внимание при его покупке.
Анна Филиппова, г. Рязань»
На пиротехнических изделиях обязательно должны быть маркировочные обозначения. Это наименование (условное обозначение); предупреждение об опасности и класс опасности; наименование и место нахождения организации-изготовителя (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации; инструкция по применению; назначение или область применения.
Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». При этом площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее тридцати процентов от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).
На сайте Управления Роспотребнадзора по Рязанской области обращается особое внимание на то, что пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» ТР ТС 006/2011 в форме декларирования соответствия или сертификации. В связи с этим покупатель вправе потребовать у продавца данные документы.
Ни в коем случае нельзя использовать фейерверки с нарушением целостности упаковки, с отсутствующим или неуказанным сроком годности, а также, если коробка изделия влажная или имеет дефекты.
Пиротехнические изделия следует использовать под строгим контролем взрослых и при неукоснительном выполнении изложенных в инструкции мер предосторожности.
30 декабря 2016