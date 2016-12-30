Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Ярко и красочно

«На новогодние выходные всей семьей поедем за город. Хочется сделать так, чтобы дети запомнили эти зимние праздники, чтобы они были яркими и красочными. Планируем приобрести фейерверк. На что, прежде всего, следует обратить внимание при его покупке.

Анна Филиппова, г. Рязань»

 

На пиротехнических изделиях обязательно должны быть маркировочные обозначения. Это наименование (условное обозначение); предупреждение об опасности и класс опасности; наименование и место нахождения организации-изготовителя (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации; инструкция по применению; назначение или область применения.  

Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». При этом площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее тридцати процентов от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).

На сайте Управления Рос­потребнадзора по Рязанской области обращается особое внимание на то, что пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям  Технического регламента Таможенного союза «О безо­пасности пиротехнических изделий» ТР ТС 006/2011 в форме декларирования соответствия или сертификации. В связи с этим покупатель вправе потребовать у продавца данные документы.

Ни в коем случае нельзя использовать фейерверки с нарушением целостности упаковки, с отсутствую­щим или неуказанным сроком годности, а также, если коробка изделия влаж­ная или имеет дефекты.

Пиротехнические изде­лия следует использовать под строгим контролем взрослых и при неукосни­тельном выполнении изложенных в инструкции мер предосторожности.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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