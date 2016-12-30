Всевидящее око метеослужбы

В Рязани завершен монтаж доплеровского метеорологического радиолокатора

Штрихи к портрету

КРУТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ

44 года. Выпускник геолого-географического факультета Томского госуниверситета (ТГУ). Квалификация: инженер-гидролог (диплом с отличием). Кандидат географических наук (по направлению – геоэкология, гидрология, русловые процессы). Имеет опыт исследовательской работы и руководителя различных подразделений гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Центром гидрометеослужбы по Рязанской области руководит с июля 2016 года.

По словам руководителя Рязанского ЦГМС Алексея Крутовского, новый радиолокатор в разы улучшит качество составляемых прогнозов.

Точность получаемых показателей с аналогичного оборудования в других регионах – тому подтверждение.

– У локатора пока нет имени, хотя специалисты, которым предстоит обращаться с данными приборов локатора, высказывают такие идеи. Собственно говоря, а почему бы нет? Тайфун, к примеру, или торнадо имеют название, а почему бы не дать имя метеорологическому оборудованию? И в чем особенности нового локатора? – спрашиваю Алексея Олеговича.

– Радиолокатор устанавливается в регионах по федеральной программе. Весь комплекс ДМРЛ-С – удовольствие недешевое. Разработкой и производством таких локаторов занимаются специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург). До этой разработки метеокомплексы работали исключительно на зарубежном оборудовании. Первый доплеровский локатор был установлен на Валдае в 2012 году, – говорит Алексей Крутовский и уточняет:

– Для настройки, работы, устранения небольших технических проблем оборудования мы направляли на обучение в главное управление Росгидромета своих специалистов, которые для ознакомления с новой техникой выезжали в регионы, где ДМРЛ-С уже включены в работу. Локатор может с высокой точностью измерять скорость движения воздушных потоков, «просвечивать» облака и определять смерчи, град, дождь, снег. Чувствительность нового локатора – зона обзора – составляет более 200 км. Наши синоптики будут получать более подробную информацию о полях облачности, осадках и связанных с ними опасных явлениях погоды.

Он объяснил, что синоптики Рязанского центра погоды при возможности пользуются данными с радиолокаторов соседних регионов для составления краткосрочных прогнозов. Все погодные явления – своего рода цепочка, и здесь уж, как слово из песни, ничего не выкинешь. Без сопоставления погодных условий в регионах объективной картины не получится, а зная скорость ветра, температуру воздуха, многое можно спрогнозировать.

Например, севернее Рязанской области идет атмосферный фронт, при прохождении которого не исключены снежные заносы. Можно предположить, что к вечеру, с учетом относительной близости с этим регионом, у нас тоже пойдет снег. Однако, по мнению синоптиков, это не факт. Атмосферный фронт может замедлиться или поменять траекторию движения.

При наличии данных доплеровского радиолокатора гидрометеослужба сможет составлять более точные, чем раньше, краткосрочные прогнозы. Оборудование будет настраиваться на получение, сопоставление информации и прогнозирование погоды. Рязанский локатор станет частью сети подобных устройств, которые устанавливаются на всей территории страны. На создание этой сети потребуется несколько лет.

– На практике это выглядит следующим образом: радар покрывает территорию более чем 200 км, и если, например, скорость движения атмосферного фронта 40-70 км в час, то для получения полноты картины синоптики должны знать приближение непогоды в соседних регионах, – говорит Алексей Крутовский. С ним соглашается начальник отдела краткосрочных прогнозов Дарья Ромашкина, которая объяснила мне принцип работы дежурных синоптиков. Такое дежурство осуществляется круглосуточно, без перерыва на обед и праздники:

– Мы ежедневно составляем бюллетень погоды, отправляем в Москву, органам власти в регионе и в главное управление МЧС. Такая работа осуществляется с 9 утра. Изучаются карты погоды, составляется прогноз на трое суток…

Я рассматриваю кривые линии – изобары, пометки, изображенные в цвете. Для неспециалиста такая карта требует объяснений, и синоптик снисходительно показывает, где располагается область повышенного давления, а где пониженного, и как поведение облаков в соседнем регионе может отразиться на погоде в Рязанской области.

– Обратите внимание на вот эту кривую и данные слева. А здесь серьезный облачный фронт. Как будут перемещаться облака, будет зависеть от силы и скорости ветра, – говорит Дарья и показывает на карте погоды обозначения. Я киваю, хотя на самом деле вижу только элементарное, отмеченное на карте. Например, сиреневый цвет с нарисованными снежинками в Московской области. Понятно, что это осадки, которые широким фронтом распространяются по региону.

– Дарья, для того, чтобы составить бюллетень, вам достаточно информации, которую вы видите на экране компьютера?

– Мы получаем карты в программе «Гисметео» иногда по нескольку раз в день, и надо уметь выделять главное, владеть методиками расчета данных. Для этого требуются специальные знания. На первый взгляд, информации много. В расчет берутся все данные, так как поведение воздушных масс предсказать непросто. Может сказаться и боковой ветер, и рельеф. Мы смотрим не только приземные карты, но и поведение воздушных масс «на высотах».

– Через несколько дней мы будем встречать Новый год. Уже известно, какая будет погода в новогоднюю ночь?

– 31 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью – снег, днем также осадки (снег, мокрый снег), местами метель, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха в ночь на 31 декабря – 3 – 80С по области. Днем – 4 +10С. Первого января также не обойдется без осадков. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-6 градусов. Ночью 0 – 50С, а днем – 3+20С. За историю метеонаблюдений в нашем регионе зарегистрированы абсолютные значения плюсовых и минусовых температур. Так, самый холодный Новый год отмечался в 1978 году (-39,9 градусов по Цельсию, а самый теплый декабрьский день в 2008 году (+8,9 градусов).

– Синоптик может ошибиться?

– Конечно, от этого никто не застрахован, именно поэтому мы составляем только прогноз, а не расписание. Например, сегодня мы находимся на южной переферии северо-атлантического циклона, в области пониженного давления. Движение воздушных масс идет с запада. Но надо быть внимательным и уделить внимание карте погоды соседних регионов. Например, что можно ожидать с севера и юго-запада – понятно, так как получаем карты погоды с доплеровских локаторов Московской и Тульской области, а вот с восточной стороны информации пока маловато, – говорит Дарья.

Руководитель службы Алексей Крутовский добавил, что сейчас разработана объединенная карта сети радиолокаторов. По мере установки в регионах ДМРЛ эта карта будет более информативной. Заинтересованных в высоком качестве информации от службы синоптиков много: от рядовых граждан, которым каждый день хотелось бы знать, потребуется им сегодня зонтик или шуба, до руководителей региона, транспортников, коммунальных служб. То есть гидрометслужба по сути – наше все.