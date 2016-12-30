Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Третья полоса
Событие
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Новоселье к празднику

В Рязани сиротам вручили ключи от новых квартир
Автор фото: Дмитрий Осинин | Новоселье к празднику
Фото: Дмитрий Осинин.

В администрации города в торжественной обстановке вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С новосельем молодых людей поздравили член Совета Федерации от Рязанской области Лариса Тюрина, заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Ключи от новых квартир в доме по улице Песочинской получили шестьдесят четыре человека. На приобретение жилья из федерального, регионального и городского бюджетов в общей сложности было выделено более семидесяти трех миллионов рублей.

«Приобрести свой дом – огромное счастье для каждого человека, – сказала Елена Буняшина. – В преддверии Нового года вы получаете ключи от собственного жилья, которое станет прочной основой для дальнейшей счастливой жизни».

В прошлом году в Рязани детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было выделено двадцать семь квартир, в этом году – шестьдесят четыре. Лариса Тюрина отметила, что предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – одна из главных социальных задач государства, эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

«Мы все прекрасно знаем, как важен для каждого человека свой дом – это безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня вы делаете старт в новую жизнь с новыми возможностями», – отметил Олег Булеков.

Новоселам пожелали, чтобы их квартиры были теплыми и уютными. «Наполняйте ваши дома голосами друзей и близких. Пусть новое жилье станет стартовой полосой в новую жизнь», – подчеркнула Ольга Щетинкина.

Наталья Симкина – одна из тех, кому вручили ключи. «Около десяти лет ждала положенного мне жилья. Приходилось снимать квартиры. И вот даже еще до конца не верится, что теперь есть своя квартира», – поделилась она.

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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