Для комфорта и безопасности

Программа обновления автопарков учреждений здравоохранения и образования будет продолжена

В регион поступила очередная партия новых школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от автомашин руководителям образовательных и медицинских учреждений вручил губернатор Олег Ковалев.

Восемь современных, хорошо оборудованных медицинских машин отправились в больницы Александро-Невского, Кораблинского, Милославского, Пронского, Рыбновского, Сараевского, Спасского районов.

– Я надеюсь, что эти машины помогут нам своевременно и качественно оказывать первую медицинскую помощь, – сказал Олег Ковалев.

Пять автобусов переданы в школы Кадомского, Клепиковского, Пителинского, Захаровского и Ряжского районов. Всего в 2016 году региональный автопарк машин скорой помощи обновился на 32 единицы, школьных автобусов – на 16.

– Для области очень важно укрепление материальной базы, это существенно влияет на оказание образовательных и медицинских услуг. Программа обновления автопарков будет продолжена, об этом заявил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, – отметил глава региона.

Олег Ковалев подчеркнул, что федеральная программа была создана по инициативе активистов сфер образования и здравоохранения.

Новую машину получила Волчковская школа Клепиковского района. По словам начальника управления образования администрации района Евгения Овчинникова, школа имеет в своем распоряжении автомобиль на 11 мест, но срок его службы составляет 10 лет, что для школьного транспорта – критический «возраст», замена была необходима.

Директор школы Елена Борисова пояснила, что новый автобус будет во­зить 23 ученика из восьми деревнь, при этом протяженность маршрута составляет 80 километров.