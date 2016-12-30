Неделя глазами экспертов

Анастасия Андреева,

сотрудник аэродрома «Крутицы»:

– Самым громким и тяжелым событием уходящей предновогодней недели стало крушение самолета Ту-154, в результате которого погибли все члены экипажа и пассажиры, находящиеся на борту. Все они выполняли свой гражданский долг и спешили поздравить с предстоящими праздниками российских военнослужащих, ведущих борьбу с терроризмом в Сирии. Весь состав нашего аэродрома «Крутицы» переживал и следил за новостями этой трагедии, поскольку любое происшествие, связанное с авиацией, не может оставить нас равнодушными. Выражаем соболезнование родным и близким погибших. Желаем в новом году всем пилотам и пассажирам, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок.

За прошедшую неделю в рязанских новостях часто звучала информация о дорожно-транспортных происшествиях. Аварийные ситуации на дорогах призывают напомнить всем водителям о соблюдении правил дорожного движения и особое внимание уделить скоростному режиму.

Было приятно видеть, что улицы нашего города очень красиво украсили к Новому году. В районе площади Театральной, улицы Ленина и улицы Почтовой появились яркие гирлянды и сияющие скульптуры снеговиков, выполненные в новогодней стилистике. Все это дарит горожанам хорошее настроение и усиливает предвкушение праздника.

Сергей Панферов,

ветеран прокуратуры, член Союза писателей России:

– Прошедшая неделя, конечно, запомнилась трагическим событием – падением самолета ТУ-154 и гибелью артистов ансамбля имени Александрова. Помним и скорбим. Я переживаю за моих коллег-следователей, которые сейчас расследуют обстоятельства трагедии под таким общественным вниманием. Я сам почти тридцать лет посвятил прокурорско-следственной работе и понимаю, насколько это огромная ответственность – разобраться в сложной ситуации.

Всю предновогоднюю неделю у нас в Кораблинской центральной библиотеке шла подготовка к выставке, посвященной нашему земляку, уроженцу села Кикино, священномученнику Михаилу Чельцову. Экспозиция откроется 10 января, сразу после новогодних и рождественских каникул. Будут представлены фотографии, архивные документы, книги, видеоматериалы.

Значимым событием и важным этапом в моей жизни стало вручение ежегодной премии Я. Полонского в области литературы. Я получил эту награду за поэтическую книгу «Божьи воды». Так называется живописное место в Кораблинском районе, где на дне оврага бьет множество родников с чистейшей водой, богатой серебром. Поэтический сборник вышел в свет осенью прошлого года. В нем собраны стихи за последние н­есколько лет.