Новогодний подарок рязанцам

Муниципальная автоколонна №1310 получила десять новых автобусов

До места своей постоянной дислокации низкопольные автобусы «НефАЗ» преодолели путь в 1200 километров. От завода-изготовителя, из Республики Татарстан, их перегоняли своим ходом. Ни одна ходовая деталь в пути не отказала. Во время следования техника подверглась испытаниям низкими температурами, но машины, работающие на газовом топливе, легко перенесли 30-градусные морозы.

– Такой техники у нас сегодня очень не хватает, – говорит директор автоколонны №1310 Александр Быков. – Парк изношен, давно не обновлялся, и техника нам необходима. Планы и по обновлению, и по модернизации парка большие. Будем также совершенствовать маршрутную сеть. Все, что от нас зависит, постараемся сделать для горожан.

На торжественной церемонии в автоколонне ключи от автобусов водителям вручил глава администрации Рязани Олег Булеков.

– В этом году мы многое делали для благоустройства города, для создания большего комфорта наших горожан, – говорит Олег Евгеньевич. – Каждое утро 70 процентов жителей города пользуются общественным транспортом. И на оценке рязанцев работы власти сказывается и то, на каком транспорте они едут, какое настроение с утра у водителя и кондуктора: такое же будет настроение и у наших горожан. Мне хотелось бы, чтобы у жителей города было больше положительных эмоций. И эти новые автобусы тоже повысят комфортность жизни рязанцев.

Они заменят морально устаревшие и технически изношенные «Икарусы». Глава администрации Рязани Олег Булеков после вручения ключей водителям проехал символический круг по территории автоколонны в салоне одного из автобусов. Внутри салона автобуса оборудовано 26 мест для пассажиров и одно – для инвалида-колясочника. Помимо мест для сидения, 80 пассажиров могут ехать стоя.

Сегодня автобусы уже отправятся на маршруты. По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Каплинского, есть планы на приобретение техники и в новом году, но в полной мере программа обновления муниципального автопарка заработает с января 2018 года.