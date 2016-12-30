Они раскрыли формулу успеха

Лучшие представители различных отраслей экономики и социальной сферы региона получили премии губернатора Рязанской области

В преддверии Нового года в региональном правительстве состоялась церемония вручения губернаторских премий рязанцам, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

Всего награды получили 10 человек. В их числе – художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский, отмеченный за вклад в развитие культуры региона; заместитель главного врача онкодиспансера Алексей Григорьев, получивший премию за вклад в развитие здравоохранения области; директор проектного института «Промгражданпроект» Валерий Кираковский, награжденный за вклад в развитие строительной отрасли. В списках лауреатов премии – и наша коллега, главный редактор «Комсомольской правды в Рязани» Татьяна Бадалова. Татьяна получила премию губернатора за вклад в развитие средств массовой информации.

Приветствуя собравшихся, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что каждый из награжденных может отнести себя к профессиональной элите региона. А вручаемые премии, по словам главы региона, – символ признания достижений и заслуг. Олег Ковалев отметил большой вклад лауреатов премии в дело устойчивого развития Рязанской области, укрепления экономики и улучшения социальной сферы.

– Врач и инженер, аграрий и педагог, режиссер и журналист, спортсмен и муниципальный служащий – каждый из вас вывел свою формулу успеха. В основе каждой такой формулы – труд, помноженный на талант, умение нести ответственность за порученное дело. Работая вместе, мы с вами не только содействуем продвижению какой-то конкретной отрасли, но и влияем на социальное самочувствие всех жителей Рязанской области, – подчеркнул глава региона.