Областная общественно-политическая газета
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30 декабря 2016 года
№245 (5286)
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30.12.2016
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№245 (5286) |
Вторая полоса
Событие
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И герб, и флаг

На заседании Геральдического совета при губернаторе были подведены итоги работы в 2016 году и определены задачи на перспективу

В заседании, которое провел вице-губернатор, председатель совета Сергей Филимонов, приняли участие член Геральдического совета при Президенте РФ Михаил Шелковенко, руководители ряда областных министерств, члены регионального Геральдического совета.

Открывая заседание, Сергей Филимонов отметил, что в 2017 году Геральдическому совету исполнится двадцать лет. «Особо значимым событием минувшего года стало проведение в Рязани в апреле 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и современность», – подчеркнул Сергей Филимонов. В рамках конференции члены Геральдического совета при Президенте РФ провели открытые уроки по символике в рязанских школах, состоялась выставка Михаила Шелковенко, на которой были представлены все муниципальные символы Рязанской области, созданные на тот момент. К проведению конференции был подготовлен и издан третий выпуск «Вестника Геральдического совета при губернаторе Рязанской области», в который включена информация о современной геральдике региона. Говоря о значении геральдики как неотъемлемой части патриотического воспитания, Сергей Филимонов подчеркнул: «Важно с детского возраста воспитывать правильное отношение к символам государства, региона, муниципалитета».

В ходе заседания речь шла о продолжении работы по созданию гербов и флагов муниципальных образований Рязанской области, едином подходе к использованию символики на официальных вывесках и сайтах, порядке присвоения имен знатных земляков учреждениям образования и культуры, подготовке очередного, четвертого, выпуска «Вестника Геральдического совета при губернаторе Рязанской области».

Статья опубликована в номере 245 (5286) от 30 декабря 2016 года
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И герб, и флаг
На заседании Геральдического совета при губернаторе были подведены итоги работы в 2016 году и определены задачи на перспективу
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Школа-интернат в городе Михайлове получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ
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