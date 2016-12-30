На обновление

Школа-интернат в городе Михайлове получит средства на реконструкцию из резервного фонда Президента РФ

Президент РФ В.В. Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда для ряда образовательных организаций, в числе которых школа-интернат в г. Михайлове Рязанской области. Около 15 млн. рублей пойдет на реконструкцию спального корпуса.

В Михайловской школе-интернате обучаются и проживают более 100 школьников, в основном это дети из малообеспеченных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. «Мы должны создать для этих детей максимально комфортные условия для обучения и проживания. Я очень рад, что наши обращения приняты во внимание. Со своей стороны регион сделает все возможное, чтобы обеспечить быстрое и эффективное освоение выделенных средств», – сказал губернатор Олег Ковалев.

За счет проведения реконструкции с пристройкой дополнительных помещений будут увеличены площади учебных классов, что позволит вести образовательный процесс в соответствии с современными федеральными государственными образовательными стандартами.