За сутки на дорогах Рязанской области в 4 ДТП 5 человек получили травмы

В еще 88 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 256 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии опьянения.

Как информирует сайт УМВД России по региону, 29 декабря в 9 часов 45 минут в городе Сасово напротив дома 3 по улице Типанова 38-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил наезд на 41-летнего жителя города Сасово, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.