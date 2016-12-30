Хозяева «резиновых домов» в Рязани и Милославском районе заплатят внушительный штраф

Сотрудники полиции, проверяя соблюдение миграционного законодательства, выявили и пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан в Милославском районе и городе Рязани.

При обходе населенных пунктов Милославского района участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявили, что 36-летний житель деревни Подноволоки фиктивно поставил на учет по своему адресу гражданку Республики Киргизстан.

В Рязани полицейские выявили фиктивную постановку на учет трех граждан Республики Узбекистан в доме 40-летней рязанки.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ, сообщается на сайте регионального УМВД России. Злоумышленникам грозит внушительный штраф.