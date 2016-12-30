Незаконную торговлю пиротехникой пресекли полицейские в Рязани и Клепиковском районе

Кроме того, в областном центре ликвидирован незаконный «елочный базар»

На улице Интернациональная в Рязани сотрудники полиции выявили и пресекли незаконную торговлю пиротехническими изделиями. Аналогичное нарушение было выявлено в Клепиковском районе на улице рабочего поселка Тума. 31-летняя рязанка и 20-летняя жительница Рязанской области организовали сбыт пиротехники без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Из незаконного оборота изъято 250 единиц пиротехнической продукции.

В Рязани на улице Новоселов полицейские пресекли работу незаконного «елочного базара». 46-летняя рязанка торговала деревьями хвойных пород без оформления необходимых для этого документов.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. В эти дни сотрудники полиции области продолжают проводить рейды «Новогодняя елка» и «Пиротехника».

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области