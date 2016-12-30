За ночь с улиц Рязани вывезли 2 224 кубометра снега

Как сообщается на сайте администрации Рязани, проезжую часть убирали на улицах Полонского, Свободы, Соборной, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина. В уборке проезжих частей дорог города были заняты 88 единиц техники.

Сегодня днем в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 6 тракторов-щеток, 4 трактора-погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью. Очищенные тротуары также обрабатываются механизировано и вручную.