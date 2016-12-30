В Новогоднюю ночь общественный порядок в Рязанской области будут охранять более 2 тысяч полицейских

В частности, в Рязани в ночь с 31 декабря на 1 января на входах на площадь Победы, где установлена главная Новогодняя елка города и пройдут основные праздничные мероприятия, будут дежурить оснащённые специальным оборудованием полицейские, препятствующие проносу на территорию алкогольных напитков, оружия, пиротехнических изделий и других запрещенных предметов.

УМВД России по Рязанской области предупреждает, что во время праздничных мероприятий с массовым скоплением людей не допускается употребление спиртного и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что в Новогоднюю ночь не перестает действовать закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в позднее время в общественных местах без сопровождения родителей. Настоятельная просьба ко взрослым не оставлять на улице без присмотра своих детей-подростков. Если же дети случайно потеряются в толпе, то сотрудники полиции готовы помочь родителям и детям найти друг друга.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области