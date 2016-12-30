Рязанские спортсмены завоевали 3-е командное место на Кубке командующего ВДВ по дзюдо

В соревнованиях, которые проходили в Туле на базе 106-й воздушно-десантной дивизии, приняли участие 76 спортсменов из 12 регионов России

Это первый турнир по дзюдо в воздушно-десантных войсках. Спортсмены из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова завоевали 5 медалей, из которых 1 «серебряная» и 4 «бронзовые» по дзюдо. Как сообщается на сайте министерства молодежной политики, физкультуры и спорта региона, вторым в весовой категории до 90 килограммов стал курсант Владимир Шестов, третьи места заняли курсанты Артём Немков (до 60 кг), Михаил Лысенко (до 74 кг), Георгий Осипюк (100 кг) и Александр Алейник (свыше 100 кг). Спортсмены одновременно являются учащимися СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани и тренируются под руководством Заслуженного тренера России Николая Никитина и тренера Сергея Полосина.