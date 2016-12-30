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30.12.2016
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Общество
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В домах престарелых Рязанской области будут внедрять передовые технологии ухода за пожилыми людьми

Над этим будет совместно работать правительство региона, областные министерства и ведомства и благотворительный фонд «Старость в радость»
Автор фото: Александр Королев | В домах престарелых Рязанской области будут внедрять передовые технологии ухода за пожилыми людьми
Фото: Александр Королев.

Соглашение о пилотном проекте «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области» было подписано в последний рабочий день уходящего года, 30 декабря, в областном правительстве заместителем председателя правительства Еленой Буняшиной и директором благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветой Олескиной.

Пилотный проект – это новое направление работы в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между правительством региона и фондом «Старость в радость» 11 ноября 2016 года. Он предполагает внедрение новых современных технологий ухода за пожилыми людьми, обучение персонала, помощь в обновлении материально-технической базы домов-интернатов.

Елена Буняшина отметила, что сегодня во всех шести домах-интернатах для престарелых и инвалидов на территории области созданы неплохие условия, но эта сфера требует развития и современных подходов.

– Самое главное – чтобы люди пенсионного возраста, при всех своих недугах и непростых диагнозах, могли видеть мир, общаться, делать какие-то интересные дела – чувствовать себя личностями. И мы благодарны коллегам из фонда «Старость в радость», что они взяли нас в этот проект, чтобы мы могли научить и наших работников, и волонтеров, и вообще население относиться к пожилым людям совсем по-другому, – сказала Елена Ивановна.

Елизавета Олескина обратила внимание, что о важности организации помощи старшему поколению на должном уровне не раз говорили первые лица государства – и Президент, и премьер-министр, и заместитель председателя российского Правительства.

– Приятно, что мы с вами абсолютно точно попали в правильный вектор развития. Вы наш первый и главный из трех пилотных регион. Очень важно, что вместе с вами мы придем в следующем году к тем целям, которые очень амбициозны и для нашего фонда, и для всей Рязанской области, – отметила директор благотворительного фонда «Старость в радость».

Участником встречи стал также министр социальной защиты населения области Денис Боков. Он подчеркнул, что фонд «Старость в радость» работает с рязанским регионом уже не первый год: организует регулярные поездки волонтеров в дома-интернаты, сбор подарков для одиноких стариков к Новому году, оказывает материальную помощь опекаемым учреждениям.

– Но фонд идет еще дальше. Мы говорим о внедрении новых технологий – это уже институциональные изменения, – добавил Денис Боков.

В ходе встречи Елизавета Олескина вручила Елене Буняшиной и Денису Бокову благодарственные письма от благотворительного фонда «Старость в радость».

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