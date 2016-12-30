Областная общественно-политическая газета
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30.12.2016
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Культура
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Рязанцы могут побывать в мини-театре на территории торгового центра

В торгово-развлекательном центре М5 Молл теперь постоянно действует интерактивная выставка «Волшебный мир сказок» Рязанского театра кукол
Рязанцы могут побывать в мини-театре на территории торгового центра

Событие можно смело отнести к необычному эксперименту – мини-театр в торговом центре, да еще на постоянной основе! Но наш театр кукол привык удивлять, а мы не устаем удивляться их искрометным задумкам, уникальным спектаклям, грандиозным фестивалям и вообще их неуемной творческой энергии.

Театральное пространство представляет собой постоянную экспозицию настоящих кукол, которые многие годы играли в спектаклях театра, ездили на гастроли с артистами, но сегодня их в репертуаре уже нет, а сослужить добрую службу в качестве экспонатов, поучаствовать в мастер-классах, представлениях и экскурсиях на новой площадке они еще могут. Здесь же расположена небольшая сцена, есть место для гримерных – все по-настоящему. Автор дизайн-проекта – давний друг театра художник-дизайнер Владимир Костарнов. Он не только работает над спектаклями театра, но и является автором дизайн-проекта нового театрального интерьера – восхитительного и волшебного.

Стоит сказать, что открытие кукольного пространства – не первый творческий проект ТРЦ М5 Молл. Уже работает интерактивный полигон «Мир роботов», художественная галерея, проводятся соревнования на роллердроме и выступления музыкальных коллективов.

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