Рязанцы могут побывать в мини-театре на территории торгового центра

В торгово-развлекательном центре М5 Молл теперь постоянно действует интерактивная выставка «Волшебный мир сказок» Рязанского театра кукол

Событие можно смело отнести к необычному эксперименту – мини-театр в торговом центре, да еще на постоянной основе! Но наш театр кукол привык удивлять, а мы не устаем удивляться их искрометным задумкам, уникальным спектаклям, грандиозным фестивалям и вообще их неуемной творческой энергии.

Театральное пространство представляет собой постоянную экспозицию настоящих кукол, которые многие годы играли в спектаклях театра, ездили на гастроли с артистами, но сегодня их в репертуаре уже нет, а сослужить добрую службу в качестве экспонатов, поучаствовать в мастер-классах, представлениях и экскурсиях на новой площадке они еще могут. Здесь же расположена небольшая сцена, есть место для гримерных – все по-настоящему. Автор дизайн-проекта – давний друг театра художник-дизайнер Владимир Костарнов. Он не только работает над спектаклями театра, но и является автором дизайн-проекта нового театрального интерьера – восхитительного и волшебного.

Стоит сказать, что открытие кукольного пространства – не первый творческий проект ТРЦ М5 Молл. Уже работает интерактивный полигон «Мир роботов», художественная галерея, проводятся соревнования на роллердроме и выступления музыкальных коллективов.